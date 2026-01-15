Anuncian cambios significativos en los boletos de Metro-North

- Publicidad -

NORWALK.- Las autoridades de Metro-North Railroad implementaron esta semana una serie de cambios en la forma de comprar y usar boletos que afectan a los viajeros, especialmente a quienes utilizan la línea New Haven entre Connecticut y la ciudad de Nueva York.

Estas modificaciones entraron en vigor a principios de enero y buscan simplificar el sistema de tarifas y reducir el fraude en el uso de boletos móviles y físicos, con impacto en cómo los pasajeros planifican sus viajes diarios.

Una de las alteraciones más notables es la eliminación de los boletos de ida y vuelta tradicionales. En su lugar, Metro-North ha introducido un pase de día, que permite viajes ilimitados entre dos estaciones desde el momento de compra hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

En días laborables, este pase cuesta aproximadamente 10% menos que dos boletos de un solo viaje en hora pico, y en los fines de semana equivale al precio de dos boletos fuera de hora pico.

Aunque los boletos para viajes exclusivamente dentro de Connecticut no tendrán un aumento inmediato de tarifa, otros tipos de boletos, como semanales y mensuales, sí experimentarán incrementos: hasta un 4.5 % para abonos y hasta un 8% para otros boletos, según el tipo y el uso.

Estas subidas forman parte de un esfuerzo más amplio de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para equilibrar el presupuesto operativo del sistema ferroviario.

Otro cambio importante está en cómo y cuándo se activa un boleto. Ahora es obligatorio activar el boleto antes de subir al tren, ya sea en una máquina expendedora, en la app o en la estación, para evitar un recargo significativo. Metro-North ha establecido un cargo adicional de 8 dólares para quienes activen su boleto a bordo, medida destinada a disuadir prácticas de evasión de tarifa y agilizar el proceso de control de boletos.

Los boletos de un solo viaje también han visto cambios en la validez temporal: una vez comprados y activados, sólo serán válidos hasta las 4:00 de la mañana del siguiente día, eliminando la práctica anterior de poder usar boletos días o semanas después de su compra. Este ajuste busca evitar la acumulación de boletos no utilizados en aplicaciones y reducir el abuso del sistema.

Además de los cambios en Metro-North, la MTA ha introducido modificaciones en el transporte urbano de Nueva York, como aumentos en tarifas de metro y autobús, que podrían interesar a los viajeros frecuentes entre Connecticut y la Ciudad de Nueva York.

Aunque parte de estos ajustes no se aplican directamente a los boletos de Metro-North en Connecticut, reflejan una tendencia más amplia de actualización y ajustes tarifarios en toda la red de transporte regional.