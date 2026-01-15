Agente de Inmigración dispara a venezolano en Mineápolis

- Publicidad -

MINEAPOLIS.- Un agente federal de inmigración disparó a un hombre venezolano en la ciudad de Minneapolis durante una operación policial la noche del miércoles, según confirmaron autoridades municipales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

El incidente ocurrió en North Minneapolis alrededor de las 6:50 p.m. (hora local), cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban una parada de tráfico dirigida.

De acuerdo con la versión oficial del DHS, el hombre, un ciudadano venezolano que presuntamente se encontraba en el país sin permiso migratorio, trató de huir en su vehículo tras el control y terminó chocando contra un auto estacionado cercano.

Tras el choque, la persona intentó escapar a pie y fue alcanzada por los agentes. En ese momento, según el DHS, comenzó un altercado en el que el individuo resistió el arresto y agredió físicamente al agente implicado.

Las autoridades federales también señalaron que durante la pelea dos individuos más salieron de un apartamento cercano para atacar al agente con una pala para nieve y un mango de escoba, complicando la situación.

En respuesta a este ataque múltiple, el agente de inmigración realizó un disparo defensivo que alcanzó al hombre venezolano en la pierna, infligiéndole una lesión que no se considera potencialmente mortal.

La persona herida fue inmediatamente trasladada a un hospital local para ser atendida, mientras que los otros dos individuos que habrían participado en el altercado quedaron bajo custodia policial, según informaron las autoridades.

El tiroteo se produce en un contexto de alta tensión en Minneapolis, apenas una semana después de que otro agente del ICE matara a tiros a una mujer estadounidense de 37 años en un operativo similar, hecho que generó protestas y críticas masivas en la ciudad.

Líderes locales, incluido el alcalde Jacob Frey, han expresado su rechazo a la forma en que las operaciones federales se están llevando a cabo, argumentando que la presencia intensiva de agentes del ICE está generando caos, miedo y desconexión con las comunidades inmigrantes.

Mientras tanto, las autoridades han pedido calma a los residentes, y continúan las investigaciones y debates públicos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales en el marco de las recientes medidas de control migratorio en la ciudad.