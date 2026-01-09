En Colombia celebran uno de los mejores carnavales del mundo

- Publicidad -

En Colombia, en el departamento de Nari­no en su ciudad capital, Pasto, se celebró El Carnaval de Negros y Blancos 2026, el pasado 6 de enero, un evento cultural y artístico reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En el Desfile Magno, se aglomeraron más de 450 mil personas entre turistas y propios en las calles de Pasto. La tradición de este desfile contó con imponentes carrozas, comparsas y colectivos coreográficos, que deleitaron a todos sus visitantes.

Este Carnaval símbolo de identidad que nace del sincretismo entre rituales indígenas, herencia española y memoria africana, incluye conciertos gratuitos con artistas nacionales e internacionales, desde rock hasta ritmos andinos y vallenato, en escenarios como La Plaza de Nariño y La Plaza del Carnaval.

Laura Sofía Yépez Apráez, arquitecta de profesión, fue elegida como la reina del Carnaval 2026 quien encabezó los actos festivos junto a Sara Ricaurte, reina del Cuy, y tradiciones campesinas, quienes representaron con orgullo la identidad cultural, el folklore y la diversidad que caracterizan a esta emblemática celebración del sur del país.

Como uno de los jurados para elegir la mejor carroza fue invitado el libretista y uno de los creadores de la serie estadounidense “Los Simpsons”, Matt Groening, quien se mostró fascinado por las imponentes carrozas y el desfile en general, agregando que es uno de los mejores carnavales que ha visto de todo el mundo.