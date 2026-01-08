¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer que murió baleada por un agente de ICE en Minneapolis?

- Publicidad -

Renee Nicole Good, de 37 años, fue la mujer que murió baleada por un agente del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) el 7 de enero de 2026 en una calle de Minneapolis, Minnesota. El episodio ocurrió durante una operación de inmigración en un vecindario residencial y ha generado indignación y protestas en distintos puntos del país.

Good era ciudadana estadounidense, nacida en Colorado, y no tenía antecedentes penales significativos —más allá de una multa de tráfico— según registros públicos en los que se basa la cobertura del caso.

Su familia y personas cercanas la describieron como una persona profundamente amable y compasiva. Su madre, Donna Ganger, la recordó como alguien que había cuidado de otros durante toda su vida, amorosa y cariñosa.

En sus perfiles de redes sociales se definía como poeta, escritora, esposa y madre, y también mencionaba ser una guitarrista aficionada. Compartía fotos con un hijo pequeño y otros aspectos de su vida cotidiana, lo que dibuja la imagen de una mujer creativa y familiar.

Good se había mudado recientemente a Minneapolis desde Kansas City, Missouri, con su pareja y su hijo menor de seis años. Sus dos hijos mayores, de 12 y 15 años, eran fruto de un primer matrimonio.

Antes de dedicarse principalmente a su familia, Good estudió escritura creativa en Old Dominion University, donde ganó un premio de poesía en 2020 por una de sus composiciones. También había trabajado en distintos empleos, incluidos como asistente dental y en un banco, según testimonios de su exesposo.

Sus amistades la describen como una persona cálida y acogedora: una conocida relató cómo Good la recibió en su casa con té y galletas y habló con ella sobre la vida y la escuela, destacando su carácter afectuoso.

La familia ha insistido en que Good no estaba vinculada a ninguna protesta ni enfrentamiento con las autoridades antes del tiroteo, rechazando las versiones oficiales que sugieren que intentó embestir a los agentes.

Tras el tiroteo, su madre y otros parientes expresaron su consternación y dolor, y aseguraron que el niño de seis años había quedado huérfano tras la muerte de su padre en 2023 y ahora también de su madre, lo cual ha profundizado la tragedia familiar.

El asesinato de Renee Nicole Good ha reavivado el debate nacional sobre las tácticas de aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos, con críticos que denuncian el uso excesivo de la fuerza y defensores de derechos civiles que piden investigaciones más amplias sobre este tipo de incidentes.