Protestas y vigilias en CT por muerte de inmigrante a manos de agentes de ICE en Minnesota

HARTFORD.- Grupos de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes han organizado protestas y vigilias en varias ciudades de Connecticut esta semana, en respuesta al tiroteo fatal de la inmigrante Renee Nicole Macklin Good, ocurrido en Minneapolis a manos de un agente de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Las movilizaciones se realizaron en lugares como Hartford, New Haven y New London, con el propósito de exigir justicia y rendición de cuentas por la muerte de Macklin Good.

La jornada de protesta en Hartford incluyó una concentración frente a la oficina del ICE en la Main Street, seguida de una comparecencia y vigilia por la tarde.

Organizaciones como Dare to Struggle y la American Civil Liberties Union of Connecticut (ACLU) de Connecticut, junto con otros grupos defensores de inmigrantes, están liderando estos actos y piden que se revele la identidad del agente involucrado y que sea imputado por sus acciones.

Los manifestantes también exigen la detención de otros oficiales que presenciaron el incidente y reclaman que el ICE salga de Connecticut.

Los líderes comunitarios han expresado frustración ante la falta de claridad oficial y han señalado que estas muertes son parte de un patrón mayor de uso excesivo de la fuerza en operativos de inmigración.

El tiroteo que desató las protestas ocurrió el 7 de enero en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, cuando un agente del ICE disparó y mató a Macklin Good mientras ella conducía su vehículo. Testigos grabaron el suceso en video, donde se ve al agente disparar cuando la camioneta de la víctima avanzaba, aunque no está claro si hubo contacto directo con el oficial.

En Minneapolis, el suceso ha generado tensiones significativas, con cientos de personas asistiendo a vigilias y marchas para llorar a Macklin Good y demandar el fin de los operativos migratorios agresivos.

A pesar de estas protestas, el gobierno federal, incluida la Secretaría de Seguridad Nacional, ha respaldado la actuación del agente, calificándola de defensa propia, mientras que líderes locales han rechazado esa narrativa.

Las movilizaciones en Connecticut reflejan un movimiento más amplio en los Estados Unidos, donde comunidades en ciudades como Nueva York y Houston también han convocado protestas en solidaridad con Minneapolis, exigiendo transparencia, responsabilidad y una revisión de las prácticas de inmigración que, según los críticos, ponen en riesgo a civiles inocentes.