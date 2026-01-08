Juramentan a Ejecutivo para gobernar tres años más

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Kenneth Jenkins fue oficialmente juramentado nuevamente como Ejecutivo de Westchester en una ceremonia de investidura celebrada en el campus del Purchase College, marcando el inicio de su nuevo mandato de tres años al frente del gobierno del Condado.

El evento reunió a funcionarios electos, líderes estatales y federales, representantes de comunidades religiosas diversas y miembros de la comunidad que celebraron el comienzo de esta nueva etapa administrativa.

Durante la ceremonia, Jenkins prestó juramento ante la honorable Anne Minihan, comprometiéndose a respetar la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución del Estado de Nueva York y la Carta del Condado de Westchester.

El acto también incluyó la juramentación de otros funcionarios electos, como el Secretario del Condado, Thomas Roach, quien es ex Alcalde de White Plains, y los legisladores Jennifer Puja y Anant Nambiar, reflejando un enfoque en la continuidad y colaboración gubernamental.

En sus palabras inaugurales, Jenkins reafirmó su compromiso con la responsabilidad fiscal, la seguridad pública, la inversión en infraestructura, el cuidado del medio ambiente y la entrega de resultados concretos para todas las personas del condado.

Subrayó que su liderazgo está guiado por el principio de “escuchar, actuar y entregar” y destacó los progresos logrados durante su primer año en funciones, incluyendo fortalecimiento financiero e inversiones clave.

Jenkins también manifestó su intención de continuar construyendo un Condado donde las oportunidades sean reales, el gobierno sea sensible y cada comunidad prospere.

Señaló que, aun cuando ya se han logrado avances en áreas como vivienda, educación y seguridad, el trabajo futuro será exigente y requerirá de colaboración entre funcionarios y residentes por igual.

El contexto del nuevo mandato de Jenkins tiene raíces recientes en su trayectoria política: después de servir como Ejecutivo interino tras una elección especial en 2025, su juramentación actual inaugura un mandato completo de tres años, resultado de cambios en la ley electoral del Estado que ajustan los ciclos de elección del Condado para alinearse con el calendario estatal.

La ceremonia concluyó con una recepción celebratoria que reunió a invitados y miembros de la comunidad, destacando el espíritu de servicio público y la expectativa por el trabajo que Jenkins y su equipo emprenderán en beneficio de todos los habitantes del Condado de Westchester en los próximos años.