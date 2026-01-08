Gobernadora inicia el 2026 con una agenda de asequibilidad, nuevas medidas de alivio fiscal y aumento de salarios

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, arrancó el año 2026 con una ambiciosa agenda de asequibilidad dirigida a aliviar la presión financiera que enfrentan millones de personas en el Estado.

En un fuerte enfoque hacia el costo de vida, Hochul presentó un paquete de medidas que incluye recortes de impuestos para la clase media, expansión de créditos fiscales y ajustes en salarios básicos, todo con el objetivo de devolver más dinero a las familias trabajadoras.

Una de las principales acciones ya en marcha es el recorte de impuestos para la clase media, que entró en vigencia con el inicio del año fiscal 2026 y beneficiará a más de 8.3 millones de neoyorquinos con tasas impositivas más bajas, lo que cuando esté completamente implementado representará casi 1,000 millones de dólares en alivio fiscal.

Además, se amplió el crédito tributario por hijos, con beneficios de hasta 1,000 dólares por niño menor de cuatro años y hasta 500 dólares por niños mayores, lo que deja más dinero disponible para gastos familiares esenciales.

Dentro de este enfoque de “dinero en tu bolsillo”, la administración estatal también propuso eliminar el impuesto estatal sobre los ingresos por propinas hasta 25,000 dólares, una medida pensada para que trabajadores del sector servicios puedan conservar una mayor parte de sus ganancias y así fortalecer su capacidad de gasto en la economía local.

El salario mínimo estatal también experimentó un aumento desde el 1º de enero de 2026, subiendo en la mayoría de las regiones a 16 dólares por hora, con cifras aún mayores en áreas como Nueva York y sus suburbios, donde el costo de vida es más alto.

Estos incrementos responden a acuerdos previos con legisladores y buscan ayudar a que los trabajadores de bajos ingresos puedan cubrir el aumento en costos básicos como vivienda, alimentación y transporte.

Hochul explicó que todas estas iniciativas son parte de su compromiso más amplio para hacer de Nueva York un estado más asequible y justo, donde ninguna familia tenga que decidir entre pagar facturas esenciales o satisfacer necesidades básicas de su hogar.

Dijo que, si bien algunas de las medidas requieren aprobación legislativa adicional, su administración seguirá defendiendo políticas que reduzcan las cargas económicas para los neoyorquinos promedio.

Sin embargo, la agenda no está libre de críticas: algunos líderes empresariales han señalado que los costos de implementación de ciertos aumentos salariales y recortes pueden ejercer presión sobre pequeñas empresas ya afectadas por altos costos operativos.

Aun así, defensores laborales y grupos comunitarios sostienen que estas reformas son pasos necesarios para combatir la creciente crisis del costo de vida y fortalecer la economía interna del Estado.