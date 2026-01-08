EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Reyes Magos y Santa Claus visitarán El Centro Hispano

El domingo 11 de enero, de 2:00 a 4:00 de la tarde, El Centro Hispano de White Plains recibirá una visita muy especial: Los Reyes Magos y Santa Claus estarán presentes para compartir alegría con las familias de la comunidad.

El evento, que se celebrará en 295 Central Avenue, White Plains, promete momentos festivos, entrega de juguetes y actividades para niños, hasta agotar existencias.

De acuerdo con los promotores, la iniciativa busca fortalecer los lazos culturales y brindar apoyo a las familias hispanas en el inicio del nuevo año.

Organizado por El Centro Hispano, el encuentro contará con decoración navideña, música y regalos para los más pequeños.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Taller de resucitación cardiopulmonar

El domingo 11 de enero, la comunidad de Stamford tendrá la oportunidad de participar en un taller práctico de resucitación cardiopulmonar (RCP) en el auditorio Dudley N. Williams, en el edificio DiMattia de la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

El evento, organizado por Wnet y el Tamil Center of Stamford, está diseñado para cualquier persona interesada en adquirir habilidades vitales que pueden salvar vidas.

Los asistentes aprenderán a responder rápidamente en situaciones de emergencia, realizar compresiones torácicas efectivas y brindar apoyo a personas en paro cardíaco.

El taller se llevará a cabo de 2:00 a 5:00 de la tarde, iniciando con una hora de entrenamiento práctico de RCP y seguida de una sesión de certificación de 3:00 a 4:30 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, este tipo de capacitación brinda a los participantes la confianza y las herramientas necesarias para proteger a sus familiares, amigos y comunidad cuando cada segundo cuenta.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000.

Ajedrez para niños

El programa “Chess for Kids” regresa el miércoles 21 de enero, ofreciendo una oportunidad única para que niños y jóvenes desde kínder hasta 12º grado aprendan y disfruten del ajedrez.

El taller está abierto a principiantes, e incluirá lecciones en grupo adaptadas por edad y nivel de habilidad, enfocadas en estrategias y fundamentos del ajedrez, así como prácticas supervisadas y actividades didácticas y divertidas para los participantes.

El evento es patrocinado por RedBandit Chess y se llevará a cabo de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche en la Children’s Activity Room de la Biblioteca Pública de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

Los interesados pueden registrarse previamente ingresando a la web https://www.events4chess.com/events/?event_ID=2481, asegurando su lugar en esta experiencia educativa y entretenida que busca fomentar el pensamiento crítico y la diversión entre los más jóvenes.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780.

Curso de corte y costura

A partir del viernes 27 de febrero, El Centro Hispano de White Plains ofrecerá un curso de corte y costura dirigido a las personas interesadas en aprender técnicas básicas de confección textil.

Las clases se impartirán todos los viernes de 3:00 a 5:00 de la tarde durante 16 semanas, brindando una oportunidad accesible para desarrollar habilidades prácticas en diseño y costura.

De acuerdo con los promotores, el programa busca empoderar a los participantes mediante el aprendizaje de una herramienta útil tanto para el ámbito personal como laboral.

Las inscripciones ya están abiertas, y quienes deseen más información pueden comunicarse al 914-289-0500 o visitar El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains.

Entrenamiento y seguridad para trabajadores de la construcción

El Centro Hispano de White Plains anunció nuevas fechas para su programa de entrenamiento OSHA 30, dirigido a los trabajadores que buscan mejorar sus conocimientos en seguridad laboral.

Las sesiones se llevarán a cabo los días 14, 15, 21 y 22 de marzo, en horario de 10:00 de la mañana a 6:45 de la tarde, en su sede ubicada en 295 Central Avenue, White Plains.

El curso está abierto a toda persona interesada en obtener la certificación oficial.

Para recibir el certificado, los participantes deben asistir a las cuatro clases completas.

Las inscripciones están abiertas de lunes a viernes entre las 12:00 del mediodía y las 7:00 de la noche en las oficinas de El Centro Hispano.

Este programa busca fortalecer la seguridad en el lugar de trabajo y brindar oportunidades de desarrollo profesional a la comunidad hispana. Para mayor información, los interesados pueden llamar al 914-289–0500.