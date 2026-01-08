Destituyen a jefe de policía de New Haven tras acusaciones de robo de fondos

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El alcalde de New Haven, Justin Elicker, anunció la destitución del jefe de policía de la ciudad, Karl Jacobson, tras admitir que presuntamente robó dinero de un fondo municipal destinado a financiar el programa de informantes del Departamento de Policía.

La noticia ha sorprendido a la comunidad y a funcionarios por igual, ya que se trata de uno de los líderes más visibles en la seguridad pública de esta ciudad de Connecticut.

La situación salió a la luz cuando varios agentes detectaron irregularidades en la cuenta utilizada para pagar a personas que proporcionan información confidencial esencial para investigaciones criminales.

Estas discrepancias fueron reportadas a los tres jefes adjuntos del Departamento, quienes confrontaron a Jacobson la mañana del lunes pasado. En ese momento, el jefe de la policía supuestamente confesó haber tomado los fondos para uso personal.

Tras admitir la conducta, Jacobson fue informado que sería puesto en licencia administrativa, pero en lugar de esperar a esa reunión con el Alcalde, presentó inmediatamente su papeleo de retiro, haciéndolo efectivo de forma inmediata.

Elicker detalló que la renuncia llegó justo antes de que se formalizara cualquier medida disciplinaria dentro del Departamento.

El propio Alcalde calificó el hecho como una traición de la confianza pública, enfatizando que aquellos encargados de hacer cumplir la ley no están por encima de ella.

Aunque no se ha dado a conocer públicamente la cantidad exacta de dinero supuestamente sustraída ni el período durante el cual ocurrieron los hechos, las autoridades han señalado que la investigación aún está en sus etapas iniciales.

La ciudad de New Haven ya ha puesto en contacto a la Oficina del Fiscal del Estado y a la policía estatal de Connecticut para determinar cuál agencia conducirá la investigación criminal. Hasta ahora, no hay evidencia de que otras personas dentro del Departamento hayan estado involucradas en el caso, según declaraciones oficiales.

En lo inmediato, el teniente coronel David Zannelli ha sido nombrado jefe de policía interino para liderar el Departamento mientras se define un sucesor permanente.

Jacobson se desempeñaba como jefe desde 2022 y su contrato estaba cercano a expirar a finales de este mes. Las autoridades locales también evaluarán posibles auditorías adicionales para asegurar que no existan otras irregularidades financieras en cuentas similares dentro del gobierno municipal.