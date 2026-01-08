Celebran regreso de estudiante de secundaria hispano detenido seis meses por ICE

- Publicidad -

MERIDEN.- La ciudad de Meriden vivió un día de celebración y alivio cuando un estudiante de secundaria que había sido detenido por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) regresó a casa, tras estar más de seis meses bajo custodia federal.

El joven, identificado solo como “Kevin”, fue recibido con aplausos y apoyo por parte de familiares, amigos y miembros de la comunidad en la Biblioteca Pública de Meriden.

Kevin, un alumno de la Francis T. Maloney High School, fue arrestado junto a su padre durante un empleo de rutina con el ICE en Hartford en junio pasado, apenas unos días antes de que se esperara que se graduara de la escuela secundaria.

Tras su detención, fue trasladado a instalaciones de inmigración en Texas, donde permaneció mientras se tramitaban acciones legales para su libertad.

La celebración de su regreso fue una mezcla de emoción y gratitud. En su discurso, “Kevin” expresó su agradecimiento a la comunidad en español, asegurando que el apoyo de todos lo ayudó a sobrellevar los meses en detención y darle fuerzas para seguir adelante.

El evento contó con la presencia de autoridades locales, líderes comunitarios y defensores de los derechos de inmigrantes, quienes destacaron la importancia de no abandonar a los jóvenes y familias inmigrantes atrapados en procesos migratorios difíciles.

El alcalde de Meriden, Kevin Scarpati, también tomó la palabra para dar la bienvenida oficial a “Kevin” y resaltar el espíritu de solidaridad de la ciudad.

Antes de su liberación, la detención de “Kevin” había generado una fuerte reacción en la comunidad. Durante la ceremonia de graduación de su escuela en junio, su nombre fue leído y su silla quedó vacía, como símbolo de apoyo y protesta por su ausencia, mientras compañeros y vecinos exigían su regreso.

La familia y sus abogados habían emprendido acciones legales para asegurar su liberación, argumentando que “Kevin” tenía fuertes lazos comunitarios y que merecía una oportunidad de continuar su vida en los Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria.

De acuerdo con los defensores, su caso ha sido un ejemplo del creciente debate en Connecticut sobre las prácticas de detención de inmigración y la protección de los jóvenes en procesos migratorios.