Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York

NUEVA YORK (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

DETALLES CLAVES

🧠 1. Qué ocurrió

En la madrugada del 3 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos lanzó una operación militar de gran escala contra Venezuela, que incluyó ataques aéreos y despliegue de fuerzas especiales con el objetivo de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente Donald Trump anunció que la operación fue exitosa y confirmó que ambos fueron capturados y trasladados fuera del país, rumbo a Nueva York, donde enfrentarán cargos en tribunales federales de Estados Unidos.

🪖 2. La operación

La misión, llamada “Operación Resolución Absoluta” (o Absolute Resolve), fue descrita como una incursión militar de precisión con planificación de meses, que involucró más de 150 aeronaves, fuerzas especiales, inteligencia y coordinación de múltiples agencias.

Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares estratégicas en Caracas, incluidas bases como Fuerte Tiuna y La Carlota, y concluyeron la extracción de Maduro y Flores en cuestión de pocas horas durante la madrugada.

⚖️ 3. Motivo y cargos

EE. UU. acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos graves, con una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Tras su detención, Maduro y su esposa fueron indictados en el Distrito Sur de Nueva York y se espera que enfrenten un proceso judicial en ese país.

✈️ 4. Cómo se desarrolló la captura

Las fuerzas estadounidenses aprovecharon condiciones climáticas favorables y condiciones tácticas para asegurar que la operación se realizara en la oscuridad de la madrugada para maximizar precisión y reducir riesgos.

Durante el asalto, uno de los helicópteros fue alcanzado por fuego enemigo, pero logró regresar sin caer, y varios militares estadounidenses estuvieron implicados en maniobras complejas para rodear y asegurar a los objetivo.

Según informes oficiales, Maduro intentó resguardarse en una zona de seguridad dentro de su complejo, pero las fuerzas lo alcanzaron antes de que pudiera asegurarla.

🌎 5. Reacciones y contexto internacional

La operación generó condena política de varios países y organizaciones, que calificaron la acción como violación de la soberanía venezolana.

Trump indicó que, tras la captura, Estados Unidos podría administrar temporalmente Venezuela hasta que se garantice una transición política “segura y adecuada” y se habló de posible participación de empresas estadounidenses en la industria petrolera.

📍 6. Situación en Venezuela

La captura de Maduro no significó un colapso inmediato del aparato estatal: aún hay incertidumbre sobre el control de otras figuras del gobierno y la estructura militar venezolana tras el anuncio.