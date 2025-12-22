Lugares de Nueva York que se pueden visitar en Navidad

- Publicidad -

Nueva York se transforma durante la Navidad en un escenario mágico, y lo mejor es que muchos de sus lugares más emblemáticos pueden disfrutarse de manera gratuita por residentes y turistas.

Uno de los destinos más famosos es el Rockefeller Center, donde se puede admirar el gigantesco árbol de Navidad iluminado y observar los adornos sin costo alguno, simplemente caminando por la plaza.

Alrededor del Rockefeller Center, la pista de patinaje es de pago, pero pasear por el área y disfrutar de las luces, esculturas y la decoración navideña es completamente gratuito.

La famosa Fifth Avenue se convierte en un museo al aire libre durante diciembre, con escaparates navideños que se pueden recorrer a pie sin gastar nada. Las tiendas decoran sus vitrinas con impresionantes escenas festivas y luces que atraen a visitantes de todo el mundo.

Otro lugar icónico es Bryant Park, que además de su mercado navideño, ofrece un ambiente festivo gratuito para recorrer. Las luces, el árbol central y la pista de patinaje se pueden admirar sin necesidad de pagar.

El Central Park es un clásico durante la Navidad. Sus senderos nevados y paisajes invernales se pueden recorrer gratuitamente, y algunas áreas cuentan con decoraciones navideñas y esculturas temporales.

Washington Square Park y otros parques del centro de Manhattan suelen instalar decoraciones navideñas y árboles comunitarios que se pueden visitar gratis, ofreciendo un espacio para fotografías y paseos familiares.

La Estación Grand Central se engalana durante la Navidad con guirnaldas, luces y un árbol enorme en el vestíbulo principal, todo accesible gratuitamente al público.

El Holiday Train Show en el New York Botanical Garden suele ser de pago, pero caminar por sus alrededores y disfrutar del ambiente navideño del Bronx no tiene costo alguno.

Las iglesias de la ciudad, como St. Patrick’s Cathedral, permiten el acceso gratuito para admirar los pesebres, vitrales iluminados y la arquitectura festiva durante la temporada navideña.

La zona de Columbus Circle se decora con luces y adornos, y caminar por esta área permite disfrutar de la atmósfera navideña sin gastar dinero.

Los mercados navideños en Nueva York, como los de Union Square y Bryant Park, pueden recorrerse sin pagar, y aunque comprar es opcional, admirar los puestos y la decoración es completamente gratis.

Algunos barrios, como Dyker Heights en Brooklyn, son famosos por sus casas decoradas con luces y figuras gigantes. Pasear por las calles es gratuito y una experiencia visual única durante la Navidad.

La Plaza de Herald Square también se llena de decoraciones y luz durante la temporada, siendo otro punto ideal para disfrutar de la Navidad sin gastar dinero.

La Biblioteca Pública de Nueva York en la Quinta Avenida ofrece exposiciones navideñas y decoraciones en su hall principal, con acceso gratuito para todos los visitantes.

Las luces del Lincoln Center y sus plazas adyacentes se pueden recorrer gratuitamente, disfrutando del arte y la arquitectura combinados con la decoración navideña.

Durante la Navidad, Times Square se ilumina con anuncios y decoraciones temáticas. Aunque no haya un evento específico, caminar por la plaza y tomar fotos es completamente gratis.

Los puentes de Nueva York, como el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge, ofrecen vistas espectaculares de la ciudad decorada con luces navideñas, y recorrerlos a pie no cuesta nada.

En barrios como SoHo y Greenwich Village, las calles se adornan con guirnaldas, luces y árboles pequeños que crean un ambiente acogedor para pasear sin gastar dinero.

Finalmente, la ciudad misma funciona como un gran escenario navideño gratuito: caminar por sus calles, admirar vitrinas, árboles y luces, y absorber el espíritu festivo es la mejor forma de disfrutar la Navidad en Nueva York sin abrir la cartera.