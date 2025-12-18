La Finalísima entre España y Argentina será el 27 de marzo en Catar

- Publicidad -

QATAR.- La Finalísima entre España y Argentina ya tiene fecha, sede y hora oficial. Las selecciones de España —vigente campeona de Europa tras ganar la UEFA EURO 2024— y Argentina —campeona de la Copa América CONMEBOL 2024 y actual campeona mundial— se enfrentarán en un partido especial el 27 de marzo de 2026 en Catar.

El partido se jugará en el Estadio Lusail, ubicado en Doha, que además fue sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde Argentina levantó el trofeo ante Francia.

La Finalísima enfrentará a los campeones de Europa y América en un duelo que celebra la cooperación entre UEFA y CONMEBOL y que destaca el nivel del fútbol internacional. El encuentro será organizado por el Comité Local de Catar para Eventos de Fútbol y tendrá un horario de inicio fijado para las 21:00 hora local (19:00 CET / 15:00 en Argentina).

Esta será la cuarta edición de la Finalissima bajo la actual denominación y la primera en la que participa España después de su título continental. La edición más reciente de este duelo entre continentes fue en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley, en Londres.

El choque entre España y Argentina llega apenas tres meses antes del inicio del Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que servirá como una prueba importante para ambos equipos para medir su preparación de cara a la cita mundialista.

El encuentro también genera expectativas por el duelo de generaciones entre figuras consolidadas como Lionel Messi —líder de Argentina— y talentos emergentes como Lamine Yamal, estrella de la selección española, lo que añade un atractivo adicional al espectáculo futbolístico en Catar.