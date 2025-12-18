EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Búsqueda de empleo

El lunes 22 de diciembre, la Biblioteca Pública de New Rochelle organizará un evento gratuito de asistencia para la búsqueda de empleo dirigido a adultos.

Durante la jornada, que se llevará a cabo de 5:00 de la tarde a 7:30 de la noche, los participantes pueden recibir orientación personalizada de la experta en preparación laboral Rebecca Mazin, quien ofrecerá una revisión de currículums, cartas de presentación, dirección en la búsqueda de empleo y práctica de entrevistas.

Quienes no puedan asistir en persona tendrán la opción de programar citas virtuales o presenciales contactando a Mazin por correo electrónico al btopjobreadinesscoach@gmail.com o llamando al 914-813-3733, brindando así un apoyo continuo en el desarrollo profesional de la comunidad.

Película familiar

El lunes 29 de diciembre, la Biblioteca Pública de White Plains organizará una tarde de cine familiar con la proyección de la película A Minecraft Movie.

En la actividad, que se llevará a cabo de 2:00 a 4:30 de la tarde en el auditorio de la biblioteca, en 100 Martine Avenue, White Plains, niños, adolescentes, padres y adultos pueden disfrutar juntos de la película clasificada PG, con una duración de 101 minutos.

Los asistentes pueden llevar sus propias mantas o almohadas para mayor comodidad y disfrutar de un refrigerio ligero proporcionado por la biblioteca, sujeto a disponibilidad.

La actividad busca ofrecer un espacio recreativo y familiar durante las vacaciones escolares, fomentando la diversión y la convivencia en la comunidad local.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Día de donación de libros

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford anima a la comunidad a participar en el Book Donation Day, una jornada solidaria para apoyar a la biblioteca mediante la donación de libros y materiales en buen estado.

El evento se llevará a cabo el sábado 3 de enero, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el auditorio de la sucursal Harry Bennett, ubicada en el 115 Vine Road, Stamford.

La actividad está abierta a personas de todas las edades y busca fomentar la lectura y el acceso a recursos culturales en la comunidad.

Durante el evento, los asistentes podrán donar libros usados en buenas condiciones, así como CDs o DVDs, con un límite de dos cajas o bolsas por persona.

De acuerdo con los promotores, las donaciones beneficiarán al Friends Book Shop, cuyos fondos ayudan a respaldar los programas y servicios de la biblioteca.

La actividad es patrocinada por Friends of the Ferguson Library, organización dedicada a fortalecer el impacto de la biblioteca en Stamford.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8291 o al 203-351-8278.

Contabilidad para pequeñas empresas

Un seminario web gratuito dirigido a emprendedores y propietarios de pequeños negocios se llevará a cabo el martes 6 de enero de 2026 a las 12:00 del mediodía, con el objetivo de fortalecer las habilidades básicas de contabilidad empresarial.

El evento, titulado “Bookkeeping for Small Business” (Contabilidad para pequeñas empresas), se realizará en formato virtual, tendrá una duración de 90 minutos y se impartirá en inglés, ofreciendo a los participantes herramientas prácticas para manejar sus finanzas con mayor confianza desde el inicio de sus negocios.

El seminario web será presentado por Stephanie Elia, quien abordará temas clave como la correcta configuración de los libros contables, la conciliación de cuentas para detectar errores a tiempo, el registro de gastos, reembolsos y retiros del propietario, así como la interpretación del estado de pérdidas y ganancias.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://shorturl.at/N6tFc.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a score.fairfieldcounty@gmail.com o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org.

Curso de información tecnológica

Una nueva oportunidad de capacitación gratuita llegará a Stamford con la apertura del curso Information Technology Level 1, un programa diseñado para personas interesadas en adquirir conocimientos básicos de computación.

Las clases se llevarán a cabo del sábado 10 de enero al sábado 4 de abril, todos los sábados de 9:00 a 10:30 de la mañana, en 401 Shippan Avenue.

El curso consta de 12 sesiones, es totalmente gratuito y se impartirá en español, con un nivel de inglés preferible básico (nivel 1).

Los participantes aprenderán a crear, editar y compartir documentos y hojas de cálculo en la nube, y recibirán una introducción a conceptos clave de ciberseguridad y prevención de amenazas digitales, brindando herramientas esenciales para el estudio, el trabajo y la vida cotidiana.

Para mayor información pueden ingresar a la web 203-674-8585.