El ‘Rey de la Fuga’ escapó de prisión por cuarta vez en 16 años

Un hombre de origen albanés escapó nuevamente de la prisión de máxima seguridad de Opera, en Milán, en un episodio que constituye su cuarta fuga en dieciséis años y que reactiva el debate sobre la seguridad penitenciaria en Italia. El interno, de 41 años, utilizó una lima sustraída del taller y una cuerda improvisada para abandonar el establecimiento sin ser detectado.

El interno cortó los barrotes de su celda y descendió por una soga formada con sábanas anudadas. El hombre cruzó el patio y trepó el muro perimetral sin activar alarmas. El escape coincidió con el cambio de guardia, momento en que los movimientos captados por cámaras no generaron alertas.

El historial del fugitivo muestra tres fugas previas. El hombre escapó en 2009 de una cárcel en Terni, en 2013 de un penal en Parma y en 2023 de una prisión en Bélgica, donde empleó una estructura creada junto a otros internos para superar los muros.

La repetición de estas fugas consolidó su apodo y atrajo atención pública. El interno nunca permaneció largo tiempo en libertad tras cada episodio, pero su capacidad para eludir la custodia en distintas jurisdicciones lo instaló como figura recurrente en discusiones sobre sistemas penitenciarios.

La fuga más reciente volvió a exponer deficiencias crónicas del sistema carcelario italiano. El caso reactivó cuestionamientos sobre hacinamiento y falta de personal, señalados desde hace años por organismos que monitorean las condiciones en las cárceles del país.