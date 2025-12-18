Casi 40,000 personas de CT han visto canceladas sus deudas médicas gracias a una iniciativa de $63 millones

- Publicidad -

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que cerca de 40,000 personas de Connecticut recibirán cartas esta semana informándoles que parte o la totalidad de sus deudas médicas han sido eliminadas.

Esta acción forma parte de la tercera ronda de la Iniciativa de Cancelación de Deuda Médica, lanzada en 2024 en colaboración con la organización nacional Undue Medical Debt.

En esta nueva fase, se borrarán más de 63 millones de dólares en deudas médicas, lo que representa un alivio significativo para miles de familias que enfrentaban dificultades económicas debido a facturas hospitalarias y tratamientos pendientes.

El programa busca reducir el impacto financiero que la atención médica genera en los hogares más vulnerables.

Desde su inicio en diciembre de 2024, la iniciativa ha logrado eliminar aproximadamente 198 millones de dólares en deudas médicas, beneficiando a casi 160,000 personas en todo el Estado.

Con esta tercera ronda, Connecticut se consolida como uno de los estados más activos en la lucha contra el peso de la deuda médica.

El gobernador Lamont destacó que la deuda médica no solo afecta la estabilidad financiera, sino también la salud emocional y física de las personas.

“La deuda médica puede retrasar la recuperación debido al estrés y la ansiedad sobre cómo pagar estas facturas”, señaló el funcionario, subrayando la importancia de brindar alivio a quienes más lo necesitan.

Los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales: recibirán una carta oficial confirmando la cancelación de sus deudas.

El programa se financia con fondos estatales y donaciones privadas, y se centra en personas con bajos ingresos o que enfrentan cargas médicas desproporcionadas en relación con sus recursos.

Organizaciones comunitarias y defensores de la salud han celebrado la medida como un paso crucial hacia la equidad en el acceso a la atención médica.

Sin embargo, también advierten que la cancelación de deudas es solo una solución parcial y que se requieren reformas más profundas en el sistema de salud para evitar que nuevas generaciones enfrenten el mismo problema