Nuevas directrices de USCIS afectan a inmigrante que estaba a punto de realizar examen de ciudadanía

BRISTOL.- Un inmigrante cubano que esperaba realizar su examen de ciudadanía en los Estados Unidos calificó de “verdaderamente devastador” el anuncio de que su solicitud fue suspendida.

Se trata de Moisés Ricardo, quien huyó de Cuba hace 17 años y vive en Bristol, Connecticut. Ricardo relató que había esperado durante años para regularizar su estatus y convertirse en ciudadano estadounidense.

Inicialmente, su examen de naturalización estaba programado para el 12 de noviembre, pero lo postergaron debido a una cirugía cardíaca de emergencia. Su nueva fecha había sido fijada para el 6 de enero de 2026.

Sin embargo, la semana pasada recibió una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) informándole que su cita había sido cancelada, sin ofrecer explicaciones.

Ricardo afirmó que la noticia lo dejó en un estado de profunda “angustia, dolor, ansiedad y depresión”.

La suspensión responde a un memorando oficial del 2 de diciembre de 2025, en el cual USCIS ordenó pausar todos los trámites migratorios, incluyendo solicitudes de residencia y ciudadanía, provenientes de 19 países considerados de “alto riesgo”, entre ellos Cuba.

El memorando del USCIS se emitió después de que un refugiado afgano presuntamente disparara a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., matando a uno de ellos.

“Recientemente, Estados Unidos ha visto las consecuencias para el pueblo estadounidense de la falta de selección, verificación y priorización de las decisiones expeditas”, escribió la agencia en el memorando de políticas.

“Es inimaginable cuánto puede sufrir una persona, con todo lo que sucede en su cuerpo: dolor, ansiedad, depresión. Y luego, como si fuera poco, recibir noticias como la que recibí en ese momento fue algo realmente devastador”, declaró el inmigrante.

Ricardo dijo que su sueño siempre fue agradecer el país que lo recibió con la ciudadanía, poder jubilarse y acceder a los beneficios de seguridad social. Ahora teme que ese sueño quede en suspenso indefinidamente.

La orden pausa las solicitudes de las personas que ingresaron a los Estados Unidos desde uno de los 19 países a partir del 20 de enero de 2021, pero también permite una revisión adicional para las personas que ingresaron antes de esa fecha.

Los demócratas, incluida la delegación del Congreso de Connecticut, continúan criticando la pausa migratoria de la administración Trump.

“Somos una nación de inmigrantes”, declaró el representante federal demócrata de Connecticut, John Larson, quien agregó que “la prohibición extrema de solicitudes de inmigración impuesta por el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tiene nada que ver con la seguridad nacional; es discriminación”.

Ricardo, por su parte, espera que el proceso de inmigración se reanude y pueda obtener una nueva cita para su examen de ciudadanía.

Lleva tres años en Connecticut y ahora vive con un hijo que también vino de Cuba.

Ricardo espera obtener su ciudadanía para poder jubilarse y cobrar la seguridad social una vez que sea elegible.

Trabajó como camionero y en un servicio de tala de árboles.

Además, obtener la ciudadanía estadounidense para Ricardo sería cumplir su sueño.