Niños migrantes son detenidos más tiempo del límite legal en EEUU

WASHINGTON DC.- Las autoridades migratorias de Estados Unidos han admitido que cerca de 400 niños migrantes estuvieron detenidos por más tiempo del límite legal establecido por el Acuerdo Flores, un fallo judicial que regula la custodia de menores en el país.

Según documentos presentados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante un tribunal, los menores quedaron bajo custodia más de 20 días entre agosto y septiembre de 2025, superando el tiempo máximo que deben permanecer en instalaciones federales.

El Acuerdo Flores, vigente desde 1997 a raíz de una demanda iniciada en 1985, obliga al Gobierno a liberar a los niños lo antes posible o a trasladarlos a instalaciones adecuadas para su cuidado en un plazo que generalmente no debe exceder los 20 días.

Abogados y defensores de derechos humanos han señalado que las demoras reportadas por ICE se dieron en múltiples instalaciones del país y no están limitadas a una región específica, lo que sugiere que la situación es generalizada y sistémica.

Las justificaciones citadas por la agencia para explicar los prolongados períodos de detención —como retrasos en el transporte, necesidades médicas y trámites legales pendientes— han sido cuestionadas por expertos, que dicen que no constituyen razones legales válidas para mantener a los menores bajo custodia.

En algunos casos extremos citados en los informes judiciales, cinco niños estuvieron retenidos hasta 168 días, cifra que supera por mucho el límite y ha generado alarma entre organizaciones que trabajan con migrantes.

Además de la prolongación de la detención, las denuncias presentadas ante los tribunales incluyen reportes de condiciones insalubres, falta de acceso adecuado a atención médica y dependencia renovada de hoteles como centros de detención temporal, prácticas vistas con preocupación por grupos defensores.

El caso está siendo discutido en la justicia federal, donde los abogados de los menores buscan garantizar que se cumplan estrictamente las normas del Acuerdo Flores y se protejan los derechos de los niños migrantes bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos.

DATOS CLAVES

Este mes autoridades estadounidenses reconocieron que cientos de niños migrantes fueron detenidos por más tiempo del permitido por ley, un hecho que ha generado alarma entre defensores de derechos humanos y abogados. El reconocimiento de esto proviene de documentos judiciales presentados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que admitió que aproximadamente 400 menores estuvieron retenidos más de 20 días entre agosto y septiembre de 2025. Ese límite de 20 días proviene del Acuerdo Flores, un acuerdo federal de larga data que exige que los niños bajo custodia sean liberados o transferidos a instalaciones adecuadas lo antes posible. La admisión de ICE se produjo como parte de un caso legal continuo que data de 1985, que se ha mantenido como estándar judicial para la protección de menores migrantes. El propio informe de ICE dividió las razones de las demoras en tres grupos principales: retrasos en transporte, necesidades médicas y procesos judiciales pendientes. Sin embargo, defensores de los derechos de los niños sostienen que estas razones no constituyen justificaciones legales para mantener a menores detenidos más tiempo del límite establecido. En los documentos del caso también se mencionan ejemplos extremos: al menos cinco niños que fueron retenidos hasta 168 días en custodia federal, muy por encima de lo permitido. Familias y observadores que visitaron las instalaciones reportaron condiciones preocupantes, incluyendo problemas de salubridad y falta de atención médica oportuna. Las instalaciones incluyen centros tradicionales de detención y, en algunos casos, hoteles utilizados temporalmente, lo cual está permitido por el tribunal por hasta 72 horas, pero no como espacios prolongados de detención. Organizaciones y abogados señalan que esto ocurre en medio de un contexto más amplio de políticas migratorias estrictas y debates sobre la implementación del Acuerdo Flores, que la administración actual ha buscado modificar. El caso ha motivado críticas de grupos de derechos humanos que consideran que prolongar la detención de menores no solo viola normas legales, sino que también puede causar daños físicos y psicológicos. Mientras tanto, el sistema judicial federal continúa evaluando cómo garantizar que las leyes actuales se apliquen correctamente y que los derechos de los niños migrantes sean protegidos conforme a la normativa vigente.

CRONOLOGÍA DEL CASO: Detención prolongada de niños migrantes en EEUU

🟦 Agosto 2025

ICE empieza a reportar retrasos en la liberación de menores migrantes.

Se identifican los primeros casos que superan el límite legal de 20 días.

🟦 Finales de agosto – septiembre 2025

Organizaciones de derechos humanos registran condiciones deficientes en centros de detención.

Comienzan a documentarse casos extremos de niños detenidos más de 100 días.

🟦 Septiembre 2025

ICE admite oficialmente que alrededor de 400 niños estuvieron más tiempo del permitido por el Acuerdo Flores.

El dato se presenta ante la corte que supervisa el acuerdo legal vigente desde 1997.

🟦 Octubre 2025

Abogados de menores piden explicaciones por detenciones de hasta 168 días.

Surgen críticas de expertos sobre las supuestas causas: retrasos médicos, transporte y procesos judiciales.

🟦 Noviembre 2025

Se revelan más reportes de familias y defensores que visitan instalaciones y encuentran condiciones preocupantes.

El caso toma mayor visibilidad mediática.

🟦 Diciembre 2025

Documentos judiciales se hacen públicos.

El tema vuelve a los tribunales y presiona a autoridades federales a garantizar el cumplimiento pleno del Acuerdo Flores.