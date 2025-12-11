Jugadores de Real Madrid respaldan a Xabi Alonso ante posible despido

- Publicidad -

MADRID.- Los jugadores del Real Madrid han salido públicamente en apoyo de su entrenador Xabi Alonso tras una serie de resultados adversos que han intensificado los rumores sobre una posible destitución del vasco. El más reciente tropiezo fue la derrota 1-2 ante el Manchester City en la fase de grupos de la Champions League, un resultado que ha puesto al técnico en el centro de las críticas.

Según informan medios como ESPN, figuras clave del vestuario blanco —como Thibaut Courtois, Rodrygo, Jude Bellingham y Raúl Asencio— se pronunciaron tras el partido para recalcar que están “al 100%” con Alonso pese a la mala racha de resultados.

Raúl Asencio fue uno de los primeros en hablar y subrayó que el equipo confía en las ideas del entrenador y en el proceso que están llevando a cabo, a pesar de no conseguir siempre los resultados deseados. El defensor elogió la actitud del equipo y defendió que se mostró “muy competitivo” contra el City.

Rodrygo, quien marcó el gol del Madrid ante el conjunto inglés, dedicó su tanto a Xabi Alonso con un abrazo al técnico, dejando claro que existe unidad dentro del grupo en uno de los momentos más difíciles de la temporada.

El mediocampista Jude Bellingham reforzó ese mensaje desde los micrófonos de TNT Sports, afirmando que el vestuario está completamente detrás de Alonso y que mantiene una “muy buena relación” con él, insistiendo en que han hablado internamente para intentar revertir el bache.

Courtois, capitán y referente en el grupo, también intervino para restar dramatismo a los rumores de despido y puso el foco en ganar partidos más que en exámenes personales. Destacó que han dado el máximo esfuerzo y que el equipo debe seguir creyendo en su camino.

Estas declaraciones surgen en medio de informaciones que apuntan a que la cúpula del club, incluida la directiva encabezada por Florentino Pérez, analizó la situación tras varios resultados malos, como la derrota ante el Celta de Vigo, y evaluó posibles consecuencias. No obstante, por ahora Alonso sigue al frente, con el próximo compromiso liguero contra el Alavés.

El propio Xabi Alonso ha reconocido el respaldo de sus jugadores y ha declarado sentirse agradecido por la actitud y compromiso que muestran en los entrenamientos y en cada partido, incluso en los momentos más complejos de la temporada.

Más allá del vestuario, voces externas como la del exdefensor Jonathan Woodgate han pedido calma al club y han argumentado que sería un error despedir a Alonso después de apenas seis meses de gestión, remarcando que darle tiempo podría ser beneficioso para consolidar un proyecto a largo plazo.

En definitiva, mientras la afición y la prensa debaten si Alonso debe continuar o no, el mensaje que llega desde dentro del Santiago Bernabéu es claro: los jugadores respaldan al entrenador y apuestan por la unidad para superar la crisis de resultados y volver a luchar por los objetivos del Real Madrid esta temporada.