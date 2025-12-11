ICE ha arrestado a unos 75,000 inmigrantes sin antecedentes criminales, según informe

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) detuvo durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump a casi 75,000 personas que no tenían antecedentes criminales, según datos recientemente liberados.

Ese número equivale a poco más de un tercio, aproximadamente el 34%, de las cerca de 220,000 detenciones realizadas por el ICE entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025.

Los datos provienen del Deportation Data Project de la University of California, en Berkeley, tras una demanda legal que obligó al ICE a hacer públicos los registros.

La difusión de estas cifras marca un golpe a la narrativa oficial, que asegura que las detenciones están dirigidas principalmente a “asesinos, violadores y pandilleros”.

Las estadísticas revelan además otros detalles sobre el perfil de los detenidos: cerca del 90% eran hombres, la mayoría entre 25 y 45 años.

Según expertos que analizaron los datos, esta tendencia refleja que muchas detenciones corresponden no a crímenes violentos, sino a violaciones administrativas migratorias o incluso casos de personas sin ningún antecedente penal.

Organizaciones de derechos humanos y analistas de políticas migratorias han cuestionado fuertemente estas prácticas, argumentando que el ICE estaría deteniendo a personas inocentes o de bajo riesgo.

El impacto de estas detenciones ha generado gran preocupación en comunidades de inmigrantes, ya que muchos de los arrestados podrían estar contribuyendo al tejido productivo del país sin tener antecedentes penales, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad y los efectos sociales del actual régimen de control migratorio, finalizaron los defensores.

¿Qué se sabe sobre detenciones de ICE en todo Nueva York en 2025?

* Según un análisis de datos publicado por Documented, desde el 20 de enero de 2025 (inicio del mandato presidencial actual) hasta octubre, hubo 7,258 detenciones del ICE en todo el estado de Nueva York.

* De ese total, aproximadamente 60 %, unos 4,381 casos, fueron personas sin antecedentes penales ni cargos pendientes.

* Dentro de esas detenciones estatales, una parte importante ocurrieron bajo la jurisdicción del campo del ICE en la Ciudad de Nueva York, es decir, la oficina de campo que cubre la ciudad y varios condados del área metropolitana. Esa oficina cubre, entre otros, Westchester.

* En 2025 también aumentaron mucho las detenciones en cárceles de condados del estado de Nueva York: siete cárceles contaron casi 2,800 personas detenidas por el ICE en los primeros siete meses del año, un incremento de casi seis veces con respecto a 2024.