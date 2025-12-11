EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Ayuda para inscribirse en seguros de salud

Representantes de Access Health CT estarán disponibles todos los viernes en Stamford para ayudar a los consumidores a inscribirse en el mercado de seguros de salud.

El próximo evento se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre, en el Rotary Room del tercer piso del edificio DiMattia de la Biblioteca Pública Ferguson, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Está dirigido a familias y adultos interesados en explorar opciones de cobertura médica y dental. Los interesados pueden registrarse previamente para asegurar una cita, a través de la web https://sit2portal.ahcthost.com/2025-he-calendar.

Los consumidores pueden comparar planes, inscribirse en coberturas de calidad y acceder a ayuda financiera para reducir costos.

Además, las personas elegibles pueden obtener cobertura sin costo o de bajo costo a través de los programas HUSKY Health (Medicaid y CHIP) o Covered Connecticut.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 203-351-8221 o visitar la Biblioteca Pública Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

Crea tu propio flyer

La Biblioteca Pública de New Rochelle ofrecerá el sábado 13 de diciembre una clase de informática dirigida a adultos para aprender a crear su propio flyer.

El taller se llevará a cabo en el laboratorio de computación del tercer piso de la biblioteca, en 1 Library Plaza, New Rochelle, de 10:00 a 11:30 de la mañana, y enseñará a los participantes cómo diseñar flyers para promocionar eventos, compartir información o vender productos.

De acuerdo con los promotores, la inscripción es obligatoria y se recomienda registrarse con anticipación, ya sea en línea en https://newrochelle.librarycalendar.com/event/computer-class-create-your-own-flyer-54053, por teléfono al 914-813-3737, o en persona en el escritorio de referencia del segundo piso.

Los cupos son limitados y las clases comienzan puntualmente; los asistentes que lleguen más de 15 minutos tarde podrían perder su lugar, que sería asignado a alguien en lista de espera. La biblioteca recuerda a los interesados que no se registren si no pueden comprometerse a asistir, para asegurar que todos los participantes tengan la oportunidad de aprovechar el taller. Para más información, pueden comunicarse al (914) 632-7878 o visitar la biblioteca en 1 Library Plaza, New Rochelle, NY 10801.

Coro navideño

La iglesia First Presbyterian, en 1 West Putnam Avenue, Greenwich será el escenario del evento “Carols by Candlelight” el sábado 13 de diciembre.

Los asistentes podrán disfrutar de un coro interactivo con sus villancicos favoritos, mientras se narra la historia de la Navidad a través de música, lecturas bíblicas y una escena de nacimiento en vivo.

La actividad comenzará con una recepción de galletas navideñas a las 4:00 de la tarde, seguida del concierto a las 5:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, el evento es una oportunidad para que familias y vecinos se reúnan y celebren el espíritu navideño en un ambiente acogedor y participativo.

Además de la música, los asistentes podrán ser parte del relato navideño y compartir un momento especial con la comunidad.

Para mayor información, pueden consultar los detalles del evento a través de la web https://www.fpcg.org/carols-by-candlelight.

Ayuda para recibir recursos

La Biblioteca Pública de New Rochelle ofrecerá el viernes 19 de diciembre un servicio de asistencia individualizada para adultos en el Help & Learning Center del segundo piso, de 2:00 a 4:30 de la tarde.

Los participantes podrán recibir ayuda para completar solicitudes en línea, encontrar servicios sociales, configurar cuentas de correo electrónico básicas, conectarse con recursos comunitarios y más.

El servicio es gratuito y los interesados pueden asistir sin cita previa o programar una cita.

Para agendar una cita, las personas pueden llamar al 914-813-3733 o enviar un correo a dlink@nrpl.org.

El centro busca facilitar el acceso a recursos digitales y comunitarios, asegurando que todos los adultos puedan obtener el apoyo necesario en un entorno amigable y accesible.

La biblioteca se encuentra en 1 Library Plaza, New Rochelle.

Para mayor información pueden llamar al 914-632-7878.

Fiesta de Reyes para toda la familia

La organización Leaders for Educational Achievement and Diversity (LEAD), en colaboración con Dominican Leaders in Education (DR-LEAD), llevarán a cabo una celebración gratuita llamada “Gran Fiesta de Reyes para Toda la Familia”.

El evento se llevará a cabo el sábado 10 de enero a partir de las 02:00 de la tarde, en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, esta fiesta promete una tarde mágica llena de alegría, música y sorpresas para conmemorar el tradicional “Día de Reyes”.

El evento incluirá regalos para niños de hasta 13 años, con una condición importante: solo los niños que se registren previamente recibirán un regalo. La entrada es completamente gratis, pero los organizadores instaron a los padres a registrar a sus hijos con anticipación para asegurar su obsequio y el espacio en la celebración.

Para registrase pueden ingresar a la web https://shorturl.at/rdhKM.