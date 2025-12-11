Alcalde informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó el domingo pasado un video en las redes sociales dirigido a la gran comunidad inmigrante de la Gran Manzana.

En ese mensaje, Mamdani explicó que muchas personas tienen derecho a negarse a hablar con o acatar órdenes de los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en determinadas circunstancias.

Según Mamdani, el ICE no puede entrar a espacios privados, como una casa, una escuela o zonas no públicas de un lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez. Por tanto, quienes estén dentro de esos espacios tienen el derecho de decir “no consiento la entrada” y mantener la puerta cerrada.

Además, el Alcalde electo recalcó que las personas detenidas o abordadas por el ICE tienen derecho a mantenerse en silencio, aun cuando los agentes legalmente puedan mentir sobre sus intenciones.

Si alguien es detenido, puede repetir la pregunta: “¿Estoy libre para irme?”, hasta que reciba una respuesta.

Mamdani también señaló que está permitido grabar a los agentes del ICE durante una operación, siempre que no se interfiera con su trabajo.

Esa opción es parte de lo que él describe como “conocer tus derechos” ante situación de control migratorio.

El llamado público de Mamdani llega días después de una redada federal en Manhattan que generó protestas entre la comunidad inmigrante, especialmente en vecindarios como el barrio chino.

Muchos inmigrantes han expresado temor y confusión respecto a sus derechos ante las autoridades migratorias.

Finalmente, el Alcalde electo prometió que su administración defenderá a los aproximadamente tres millones de inmigrantes que viven en Nueva York.

Dijo que luchará “cada día” para proteger, apoyar y celebrar a quienes hacen de la Ciudad su hogar, reafirmando su compromiso con políticas de inclusión y protección frente a operativos federales.

DERECHOS DE LOS INMIGRANTES ANTE EL ICE

Derecho a permanecer en silencio

* No estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio.

* Puedes decir: “Prefiero permanecer en silencio y hablar con un abogado”.

* Esto aplica incluso si los agentes intentan intimidarte o engañarte sobre tus derechos.

Derecho a no permitir entrada a tu hogar sin orden judicial

* El ICE necesita una orden judicial válida firmada por un juez para entrar a tu casa.

* Puedes decir: “No consiento la entrada” y mantener la puerta cerrada.

* Esto también aplica a espacios privados dentro de tu lugar de trabajo o escuelas.

Derecho a preguntar si puedes irte

* Si eres abordado en la calle o en otro lugar público, puedes preguntar: “¿Estoy libre para irme?”

* Si los agentes dicen que sí, puedes retirarte de forma segura.

* Si dicen que no, debes mantener la calma y no resistirte físicamente.

Derecho a un abogado

* Tienes derecho a consultar con un abogado antes de firmar cualquier documento o responder preguntas.

* El ICE no te proporcionará un abogado; debes contar con uno propio o con ayuda legal comunitaria.

Derecho a grabar o documentar a los agentes

* Puedes grabar a los agentes del ICE mientras realizan acciones públicas, siempre que no interfieras con su trabajo.

* Esto ayuda a proteger tus derechos y a tener evidencia en caso de irregularidades.

Derecho a proteger a tu familia

* Puedes negarte a que el ICE entre a la casa de otros miembros de tu familia si no tienen orden judicial específica.

* Mantener la calma y no resistir físicamente es clave; siempre documenta la interacción.

RECOMENDACION

Mamdani recomendó mantener a mano los números de abogados especializados en inmigración y organizaciones locales de apoyo a inmigrantes. Conocer tus derechos puede marcar la diferencia en situaciones de redadas o detenciones.