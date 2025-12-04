Planes para 261 unidades de vivienda en Stamford generan preocupación

- Publicidad -

STAMFORD.- Un plan para desarrollar 261 unidades de vivienda en el antiguo sitio de Conair en Stamford ha generado preocupaciones entre los residentes.

El proyecto, liderado por la familia Rizzuto, propietaria del terreno, incluye 60 casas en fila de cuatro pisos y 201 unidades de apartamentos de alta densidad, con 26 de ellas clasificadas como asequibles.

El sitio, ubicado en 23 Barry Place, limita con el club de golf Innis Arden en Old Greenwich y se encuentra cerca de la iglesia Saint Clement en Stamford.

Los desarrolladores afirmaron que el plan revitalizará el vecindario y proporcionará viviendas muy necesarias, incluyendo opciones asequibles.

Sin embargo, los residentes del vecindario de Waterside han expresado preocupaciones sobre el tráfico y el desarrollo excesivo en la zona.

En una reunión reciente de la Junta de Zonificación de la Ciudad, los vecinos expresaron sus inquietudes sobre el impacto del proyecto en la infraestructura local.

El proyecto forma parte de los esfuerzos más amplios de la Ciudad para abordar la escasez de viviendas asequibles. La alcaldesa Caroline Simmons ha propuesto la construcción de 1,000 unidades de vivienda asequible para 2025 y 2,443 unidades para 2033.

La Ciudad ha estado trabajando para actualizar su Plan Integral de Stamford 2035, que incluye estrategias para promover el desarrollo de viviendas asequibles y mejorar la calidad de vida de los residentes.

El plan enfatiza la importancia de equilibrar el crecimiento con la preservación del carácter y los activos de la Ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el desarrollo del sitio de Conair es un ejemplo de cómo la Ciudad está trabajando para abordar sus necesidades de vivienda. Sin embargo, es importante que los funcionarios de la Ciudad escuchen las preocupaciones de los residentes y trabajen para garantizar que el proyecto sea beneficioso para la comunidad en general.