Junta de Educación de Stamford contrata consultora nacional buscar superintendente escolar

STAMFORD.- La Junta de Educación dio un paso importante en la búsqueda del nuevo superintendente de las escuelas públicas de Stamford, al anunciar que contrató a la firma nacional Zeal Education Group para que lidere el proceso de selección.

Esta decisión marca el cierre de una etapa preliminar, en la que un comité ad‑hoc (que se encarga específicamente de hacer esa tarea) revisó propuestas de ocho firmas tras un llamado abierto a empresas, y la apertura de una fase guiada por expertos.

El comité ad‑hoc, integrado por miembros actuales y anteriores de la Junta de Educación, además de representantes de la comunidad, evaluó las propuestas usando un riguroso sistema de puntuación que analizó presentación escrita, entrevistas y enfoque de cada firma.

La elección unánime de Zeal Education Group respondió a su “modelo intensivo de participación comunitaria”, su diseño de búsqueda innovador, y su historial de apoyar a distritos en transiciones de liderazgo.

Según la Junta de Educación, la contratación de Zeal Education Group iniciará oficialmente este mes de diciembre, y el proceso de participación comunitaria, que incluirá encuestas, sesiones de escucha y grupos focales con estudiantes, familias, maestros, personal y otros actores del distrito, comenzará en enero de 2026.

El objetivo es elaborar un “Perfil de Liderazgo para Superintendente” que refleje los valores, necesidades y prioridades de toda la comunidad de Stamford.

La intención es que ese perfil guíe la selección de candidatos, garantizando que el próximo superintendente cuente con la visión, experiencia y compromiso necesarios para liderar las escuelas de Stamford con éxito.

Para facilitar la transición y dar continuidad, la Junta de Educación ha designado como contacto principal al miembro con más antigüedad en el consejo, quien ya ha participado en búsquedas anteriores, y además incluirá como miembro no votante a la alcaldesa, Caroline Simmons, lo que refuerza la colaboración entre la Ciudad y distrito escolar.

La Junta de Educación espera comenzar las entrevistas a los candidatos a principios de 2026, con la meta de que el nuevo superintendente asuma el cargo el 1º de julio de 2026.

Esta búsqueda se realiza tras el anuncio de la actual superintendente Tamu Lucero, quien informó que no renovará su contrato al finalizar el ciclo escolar.