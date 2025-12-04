Familias pueden solicitar asistencia energética para el hogar

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció que los neoyorquinos ya pueden postularse para recibir asistencia energética a través del Home Energy Assistance Program (HEAP), que ayuda a cubrir los costos de calefacción durante el invierno.

El HEAP ofrece hasta 996 dólares a los hogares elegibles, dependiendo del tipo de calefacción, el ingreso familiar, y otros factores como el tamaño del hogar o la presencia de miembros vulnerables.

Este apoyo llega en un momento crucial, cuando los costos energéticos han aumentado y las temperaturas comienzan a descender en el Estado.

La apertura de las solicitudes había sufrido un retraso de varias semanas debido al cierre de 43 días del gobierno federal, lo que atrasó la liberación de los fondos necesarios para activar el programa.

Según la oficina de la Gobernadora, eso no impidió que trabajara para restablecer la financiación, entendiendo la urgencia para muchas familias.

El programa no sólo ofrece el beneficio regular de calefacción. Los hogares pueden ser elegibles también para asistencia de emergencia si corren el riesgo de quedarse sin suministro de combustible o de que les corten servicios públicos.

Esta ayuda puede marcar una diferencia crítica para familias, adultos mayores o con discapacidad, que muchas veces deben decidir entre calefacción, comida o servicios básicos.

Las solicitudes pueden hacerse en línea, por correo, o de forma presencial en los departamentos locales de servicios sociales.

Para los adultos mayores o personas que necesiten ayuda adicional, las autoridades recomiendan contactar las oficinas de la tercera edad o la línea telefónica estatal.

Además, la gobernadora aprovechó para instar a más neoyorquinos a inscribirse también en el Energy Affordability Program (EAP), que ofrece descuentos anuales de hasta 500 dólares en las facturas de energía.

La convocatoria del HEAP es clave para aliviar la carga económica de miles de hogares en medio de un invierno frío y un contexto de altos precios de energía.

Muchas familias que el año anterior ya recibieron beneficios podrán hacerlo otra vez, y quienes cumplen los requisitos ahora tienen la oportunidad de acceder a este apoyo esencial, finalizaron las autoridades.