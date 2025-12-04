EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Celebración navideña

La Ciudad de Norwalk anunció su celebración del encendido de luces del Árbol de Navidad, un evento gratuito y abierto al público que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en los alrededores del Norwalk City Hall, junto al árbol ubicado en 125 East Avenue.

La comunidad está invitada a disfrutar de una noche festiva llena de música navideña, chocolate caliente y obsequios especiales para los niños.

Quienes asistan previamente al espectáculo de circo a las 6:00 de la tarde podrán ingresar por la entrada principal del edificio municipal.

El encendido oficial del árbol comenzará a las 6:30 de la tarde, y el momento más esperado de la noche llegará a las 7:00 de la noche, cuando Santa Claus y el alcalde de Norwalk, Harry Rilling. iluminen el árbol de Navidad.

La celebración, organizada por el Departamento de Recreación y Parques, busca reunir a familias y residentes en un ambiente de alegría y espíritu comunitario para dar inicio a la temporada navideña en la ciudad.

Iluminación festiva de Navidad

La Cámara de Comercio de New Rochelle anunció la “Iluminación Festiva 2025”, un evento comunitario que celebrará diversas tradiciones culturales. Se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre a las 5:00 de la tarde, en la Memorial Plaza, en la esquina de la Main Street y Memorial Highway.

La actividad incluirá música, aperitivos, chocolate caliente y la oportunidad de tomarse fotos con Santa Claus. En caso de lluvia, la celebración se trasladará al 7 de diciembre.

El evento contará con la iluminación de símbolos representativos de distintas festividades de diciembre, como la menorá de Hanukkah, el kinara de Kwanzaa y el tradicional Árbol de Navidad, reforzando el mensaje de unidad y diversidad que caracteriza a la Ciudad.

La iniciativa es organizada en colaboración con la ciudad de New Rochelle, el Downtown BID y el Departamento de Parques y Recreación, que animan a las familias a disfrutar de una tarde llena de espíritu festivo y convivencia comunitaria.

Llegada de Santa Claus y sus amigos

Stamford se prepara para dar la bienvenida a la temporada navideña con su evento anual “Heights & Lights,” que tendrá lugar el domingo 7 de diciembre a las 5:00 de la tarde.

El plato fuerte del evento es el descenso de 22 pisos desde la cima del edificio Landmark Square, en la Broad Street, frente a la Biblioteca Publica Ferguson, donde se podrá ver a Santa Claus, Rudolph, el Grinch y sus amigos mientras hacen rappel, girando y volando en una emocionante exhibición de alto vuelo.

La celebración, presentada por Reckson, también incluirá un espectáculo de fuegos artificiales inmediatamente después del descenso, creando una noche llena de emoción y espíritu festivo en Landmark Square.

Tras su aterrizaje, Santa y sus acompañantes se unirán a una alegre marcha por la Bedford Street hasta el Latham Park, donde la música navideña llenará el aire para el gran final: el encendido del Árbol de Navidad de Stamford.

Audiencia pública sobre educación infantil temprana

El Early Childhood Education Endowment Advisory Board de Connecticut anunció la realización de su audiencia pública anual el miércoles 10 de diciembre, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Legislative Office Building, en 300 Capitol Avenue, Hartford, en la sala de audiencias 2A.

De acuerdo con los promotores, el evento busca reunir a familias, educadores y miembros de la comunidad para discutir el futuro del sistema de educación infantil temprana en el Estado, ofreciendo un espacio abierto para expresar inquietudes, ideas y recomendaciones.

Los organizadores animan al público a participar activamente y registrarse para testificar mediante el sitio web https://portal.ct.gov/ott/early-childhood-education-endowment-advisory-board/annual-public-hearings.

La audiencia pretende fortalecer la transparencia y la colaboración en la toma de decisiones relacionada con la inversión y el desarrollo de programas educativos para la primera infancia.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo proporcionado por la entidad organizadora, en Jennifer.putteti@ct.gov.

Colecta Anual de Juguetes

La temporada navideña ha llegado, y con ella, la oportunidad de llevar alegría a las familias del área de East Side de Bridgeport.

La Hall Neighborhood House lanzó su “Hall-i-Days Toy Drive” anual, una iniciativa para esparcir la felicidad y servir a la comunidad durante las fiestas.

La organización está haciendo un llamado a la generosidad de la comunidad para que done juguetes nuevos y sin envolver destinados a los niños de 3 a 5 años de edad.

El plazo para realizar estas donaciones es el viernes 12 de diciembre. Las contribuciones pueden entregarse directamente en la sede de Hall Neighborhood House, en 52 George E Pipkin’s Way, Bridgeport.

Además, las personas pueden realizar una donación monetaria a través del sitio web de Hall Neighborhood House, en www.hallneighborhoodhouse.org/donate-toydrive, fondos que se utilizarán para comprar juguetes y suministros esenciales para las familias.