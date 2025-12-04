Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a tomar ventaja sobre Nasralla, quien denuncia irregularidades en el escrutinio

- Publicidad -

TEGUCIGALPA.- Esta semana, el recuento de votos de las elecciones presidenciales en Honduras volvió a colocar en primer lugar a Asfura, después de que momentos antes su rival Salvador Nasralla se hubiera adelantado en el conteo.

Desde el cierre de las urnas, la contienda se ha caracterizado por una diferencia mínima entre los principales candidatos, con alternancia constante entre quién lidera.

Un reporte reciente indica que con aproximadamente 84.4 % de los votos contabilizados, Asfura mantiene una ligera ventaja sobre Nasralla, con alrededor de 0.30 puntos porcentuales de diferencia.

Los simpatizantes de ambos candidatos han recibido cada actualización con gran expectación, lo que ha generado una atmósfera de tensión nacional. Por su parte, tanto Asfura como Nasralla han reclamado ventaja basados en sus propios datos internos.

El organismo oficial encargado del escrutinio, Consejo Nacional Electoral (CNE), ha advertido que el proceso sigue en curso y pidió paciencia mientras se completan las actas pendientes.

El recuento ha sufrido demoras: recientemente fue interrumpido por mantenimiento del sistema, lo que generó malestar y críticas sobre la transparencia del proceso.

En paralelo, algunos sectores cuestionan la credibilidad del sistema de transmisión de resultados y solicitan que se asegure la integridad del conteo hasta el final.

Al cierre de las últimas actualizaciones, la candidata de tercera fuerza, Rixi Moncada, del partido izquierdista, permanece muy por detrás de ambos contendientes principales.

Lo que está en juego es alto: en Honduras no existe segunda vuelta electoral — gana quien obtenga más votos — lo que convierte cada voto y cada acta en potencial determinante del resultado final.

Mientras tanto, la población vive en expectativa, algunos con esperanza, otros con temor, ante un desenlace que aún no está definido y que podría dar un vuelco en cualquier nuevo corte de conteo.

✅ Qué sabemos hasta ahora

Tras el cierre de urnas el 30 de noviembre, el recuento de votos se ha extendido varios días debido a demoras técnicas.

Los principales contendientes —Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal)— han intercambiado la delantera en múltiples cortes oficiales.

En un momento con el 57 % de actas procesadas, Asfura lideraba por apenas 515 votos, un margen mínimamente superior. Tras un reinicio del conteo, Nasralla tomó una leve ventaja según datos del ente electoral, con 39.93 % frente a 39.86 % de Asfura.

🔄 Últimos giros del escrutinio

Con cerca del 79–80 % de los votos contados, Nasralla seguía al frente, con ligerísima ventaja sobre Asfura.

Sin embargo, en la jornada más reciente (con ~84.4 % escrutado), Asfura recuperó la punta por un margen estrecho.

Mientras tanto, Rixi Moncada (partido LIBRE) permanece en tercer lugar, lejos de los dos punteros.

⚠️ Problemas y controversias que rodean el conteo

El proceso ha sufrido interrupciones técnicas múltiples, lo que ha generado congestión, críticas y retrasos en la publicación de resultados.

Algunos sectores denuncian falta de transparencia y cuestionan la credibilidad del sistema de transmisión de datos.

La delgada diferencia entre los candidatos y los continuos vaivenes en los resultados han intensificado la expectativa y tensión nacional.

📌 Qué sigue

El conteo continua y el ganador solo se definirá cuando se hayan procesado todas las actas válidas.

Observadores nacionales e internacionales piden paciencia, vigilancia, y garantías de que todo se haga bajo normas claras y con transparencia.

La población permanece expectante: cada nuevo corte de votos puede cambiar el liderazgo, lo que genera un ambiente de incertidumbre y polarización.