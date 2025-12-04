¿Cuál será el partido inaugural del Mundial 2026?

- Publicidad -

El partido inaugural del Mundial 2026 ya tiene sede confirmada: será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este estadio emblemático regresa a ser protagonista: se convierte en el primer estadio en la historia en albergar la inauguración de tres ediciones distintas del Mundial (anteriormente en 1970 y 1986).

El día señalado para que ruede la pelota por primera vez es el jueves 11 de junio de 2026. En ese sentido, la apertura formal del torneo coincidirá con ese primer partido, marcando el inicio de una Copa del Mundo histórica.

El torneo será especial por varias razones. Por primera vez contará con 48 selecciones participando, en lugar de las tradicionales 32, lo que amplía la dimensión global del certamen. Además, el Mundial 2026 se disputará por primera vez en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Pero, aunque ya se conoce la sede y la fecha, aún no se sabe con certeza qué selección será la rival de la selección anfitriona (la de México) en ese partido inaugural. Esa definición dependerá del sorteo de grupos, que debe realizarse más adelante — una vez que estén confirmados todos los clasificados.

La confirmación de que el Estadio Azteca abra el torneo no fue algo improvisado: la decisión fue tomada por la FIFA considerando la historia del estadio y la tradición de México en mundiales. Un alto directivo de FIFA lo describió recientemente como “una decisión muy lógica”.

Para México representa un honor extra: la posibilidad de abrir en casa la edición más grande en la historia de los Mundiales. Las autoridades de la Ciudad de México ya trabajan para que ese día sea una verdadera celebración: se proyecta como un “Día de fiesta” para la capital.

El calendario oficial también prevé que el torneo tendrá un total de 104 partidos — producto del nuevo formato ampliado — y que el partido inaugural será el primer enfrentamiento de esos muchos encuentros.

En resumen: el Mundial 2026 arrancará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con la selección anfitriona como protagonista, aunque su rival aún está por definirse. El evento marca un hito en la historia de los mundiales, tanto por su tamaño (48 equipos), por su formato compartido entre tres países, como por la trascendencia simbólica de volver al Azteca para la apertura.

Estas son las posibilidades para el partido inaugural del Mundial:

México vs. Noruega

México vs. Egipto

México vs. Argelia

México vs Escocia

México vs. Paraguay

México vs. Túnez

México vs. Costa de Marfil

México vs. Uzbekistán

México vs. Qatar

México vs. Arabia Saudita

México vs. Sudáfrica