Iglesias católicas de CT seguirán apoyando a los inmigrantes, asegura Arzobispo

HARTFORD.- El arzobispo de Hartford, Christopher Coyne, afirmó que las iglesias católicas de Connecticut continuarán apoyando a los inmigrantes a pesar de las crecientes preocupaciones sobre las políticas de inmigración.

Según Coyne, la Arquidiócesis de Hartford, junto con otras diócesis del país, implementará programas de “conoce tus derechos” para capacitar a sacerdotes y al personal parroquial sobre cómo asistir a inmigrantes ante posibles interacciones con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Coyne indicó que la declaración reciente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos va más allá de una mera preocupación pastoral: muchos obispos, incluido él, consideraban que el lenguaje inicial no era lo suficientemente firme.

La versión final se expresó con claridad en la condena de ciertos métodos de deportación, el maltrato en los centros de detención y la falta de acceso a atención pastoral.

El Arzobispo también resaltó que muchos inmigrantes viven con miedo constante: algunos evitan ir a sus trabajos por temor a ser detenidos, y otros no tienen claro quién cuidará a sus hijos si son arrestados.

Para mitigar ese temor, la Iglesia Católica pretende orientar a las familias para que organicen sus documentos importantes y sepan a quién recurrir en caso de emergencia.

Además del apoyo legal y pastoral, Coyne hizo un llamado a los feligreses para que participen activamente.

Instó a los católicos a comunicar sus opiniones a sus representantes gubernamentales: no necesariamente para rechazar las leyes migratorias, sino para expresar preocupación por la forma en que se están aplicando.

Coyne también destacó la magnitud de la comunidad inmigrante católica en Connecticut. Según él, un porcentaje importante de los feligreses proviene de grupos como latinos (brasileños, haitianos, portugueses, entre otros), lo que convierte a la inmigración en un tema central para la vida de muchas parroquias.

Finalmente, el Arzobispo subrayó que el compromiso de la iglesia no es una respuesta pasajera. Aunque el llamado a reformar las leyes migratorias sea una parte importante de su mensaje, Coyne dejó claro que la labor de acompañamiento, educación y asistencia a inmigrantes continuará, incluso si los cambios legales no se concretan.