EVENTOS COMUNITARIOS

Clínica de salud comunitaria

Hartford HealthCare Neighborhood Health se une a la comunidad de la Spanish Community of Wallingford (SCOW) para ofrecer una jornada de salud accesible y completa. La clínica de salud comunitaria estará disponible el lunes 1º de diciembre, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la SCOW, en 284 Washington Street, Wallingford.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la atención médica básica y recursos de bienestar esenciales, con la comodidad de no requerir cita previa. La clínica está abierta a todas las edades y, aunque se acepta seguro médico, este no es un requisito para ser atendido.

Durante el evento, los profesionales de salud ofrecerán una amplia gama de servicios.

Además, se proporcionarán vacunas como la de la gripe estacional, COVID-19, neumonía, culebrilla, tétanos, hepatitis B y virus del papiloma humano (VHP).

Para más información, se puede llamar al 860-986-3078 o visitar el sitio web de Hartford HealthCare en https://hartfordhealthcare.org.

Cómo crear un curriculum efectivo

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester anunció la realización de un taller gratuito titulado “Cómo crear un currículum efectivo”, dirigido a las personas que buscan mejorar sus oportunidades laborales mediante la elaboración de un currículum claro, profesional y atractivo.

De acuerdo con los promotores, el evento promete guiar a los participantes en la comprensión de la importancia del currículum, las secciones esenciales que debe incluir y los mejores consejos para destacarse ante posibles empleadores.

El taller se llevará a cabo de dos maneras: de forma presencial el martes 2 de diciembre, de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche, en 23-25 Spring Street, Ossining, y de manera virtual el miércoles 3 de diciembre, en el mismo horario, vía Zoom.

Las personas interesadas pueden inscribirse enviando la palabra “Curriculum” al 914-760-3847 o ingresando a la web https://shorturl.at/8sbJE.

Ayuda para obtener seguro médico

Representantes de Access Health CT estarán presentes en la Biblioteca Ferguson de Stamford todos los viernes para ayudar a las familias y adultos a inscribirse en el mercado de seguros de salud.

El próximo evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Rotary Room, en el tercer piso del edificio DiMattia, en 1 Public Library Plaza.

Los interesados pueden registrarse con anticipación para hacer una cita y recibir atención personalizada, a través de la web https://sit2portal.ahcthost.com/2025-he-calendar/.

De acuerdo con Access Health CT, los usuarios pueden acceder a ayuda financiera para reducir los costos de sus seguros y, ver si cumplen los requisitos para inscribirse en una cobertura gratuita o de bajo costo a través de HUSKY Health Programs o el Covered Connecticut Program.

Para mayor información pueden comunicarse al 203-351-8221.

Celebración navideña de Building One Community

El centro comunitario Building One Community (B1C) anima a la comunidad a participar de su “Fiesta Navideña” el sábado 6 de diciembre.

La organización, dedicada a la integración exitosa de los inmigrantes y sus familias, busca compartir la alegría de las fiestas en su sede en Stamford. El evento festivo se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 12:30 del mediodía en 417 Shippan Avenue, Stamford, e incluirá una variedad de actividades y sorpresas para los más pequeños.

De acuerdo con los promotores, la Fiesta Navideña es una oportunidad especial para que los niños de 0 a 12 años disfruten de un día lleno de espíritu navideño.

Los niños recibirán un juguete gratis (uno por niño presente, hasta agotar existencias y por orden de llegada). Además de los regalos, los niños podrán disfrutar de pasabocas, chocolate caliente, y participar en manualidades.

Un momento destacado será la oportunidad de conocer a Santa Claus y tomarse fotos con él, asegurando una mañana memorable para las familias de la comunidad de inmigrantes.

Para mayor información pueden llamar al 203-674-8585.

Ayuda con las tareas

La Biblioteca Principal de New Rochelle ofrecerá el sábado 6 de diciembre una jornada gratuita de ayuda con tareas y práctica de lectura para estudiantes de primaria (grados K-5), un programa que cuenta con el apoyo de tutores universitarios de la Monroe University.

La actividad se llevará a cabo en el Children’s Room de la biblioteca, de 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y se desarrollará en formato drop-in, y atención por orden de llegada, brindando a las familias un valioso recurso educativo para reforzar el aprendizaje de los niños.

Para mayor información pueden llamar al 914-813-3716.