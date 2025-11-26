Cantante latina muere dentro de su coche de forma violenta

- Publicidad -

Maria De La Rosa, conocida artísticamente como Delarosa, una prometedora cantante de 22 años que perdió la vida en un ataque violento mientras se encontraba dentro de un coche estacionado en Northridge.

Delarosa era una de las voces latinas emergentes con mayor proyección en la costa oeste. Su reciente lanzamiento, “No Me Llames”, había comenzado a circular con fuerza entre nuevos seguidores y creadores de contenido.

¿Qué le pasó a Delarosa?

La madrugada del 22 de noviembre, alrededor de la 1:30 am, la joven cantante estaba dentro de un coche estacionado en una calle de Northridge cuando dos hombres se aproximaron y dispararon varias veces.

La agresión, descrita como un ataque tipo “ambush-style”, dejó a Delarosa gravemente herida así como a los dos hombres que la acompañaban.

Los servicios de emergencia la trasladaron rápidamente al hospital de Northridge, donde fue declarada sin vida poco tiempo después.