Araujo vuelve a ser el villano de Barcelona

BARCELONA.- El central del Barça, Ronald Araújo, volvió a protagonizar una noche para el olvido en Champions League: su expulsión en el partido ante Chelsea FC fue uno de los factores determinantes de la derrota 3-0 del equipo culé.

La tarjeta roja llegó antes del descanso, tras una doble amonestación en apenas minutos: primero por protestar una decisión arbitral y luego por una dura entrada sobre un rival. Con la expulsión, el Barça se quedó con diez jugadores y no logró recomponerse durante la segunda mitad.

Esta no es la primera vez que Araújo protagoniza errores graves en instancias decisivas. En temporadas anteriores sus expulsiones ante equipos como Paris Saint‑Germain (PSG) y Inter de Milán han contribuido a eliminaciones dolorosas para el club.

Para muchos medios y aficionados, la actuación del uruguayo reaviva el fantasma de la “inestabilidad en noches clave”: la prensa catalana no dudó en señalarlo como “el enemigo en casa”, advirtiendo al cuerpo técnico sobre su continuada presencia en la alineación en duelos importantes.

El escándalo no se limita a una noche: su historial reciente lo ubica como uno de los defensores con más expulsiones en fases decisivas de la Champions, algo que —según los analistas— cuestiona su idoneidad para liderar la zaga en competiciones europeas.

Tras esta nueva polémica, las dudas sobre su continuidad como titular en partidos decisivos se intensifican. El club y el cuerpo técnico deberán decidir si continuar confiando en Araújo o apostar por otras opciones defensivas, especialmente en compromisos de máxima exigencia.