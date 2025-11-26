Alejandro Fernández presenta espectáculo en mal estado

- Publicidad -

El reciente doble concierto de Alejandro Fernández, «El Potrillo», en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro, en México, desató una vez más la controversia sobre su comportamiento en el escenario.

Mientras que la primera parte de sus presentaciones fue aclamada por su emotividad y potencia vocal, varios videos captados por el público sugieren un giro errático en la etapa final del show.

En clips que se hicieron virales, Fernández aparece visiblemente desorientado e incluso con aparentes ganas de vomitar.

Este incidente se suma a una lista de controversias que datan desde 2018, donde se le ha acusado de subir al escenario bajo los efectos del alcohol, incluyendo episodios previos donde casi vomita frente a su público, olvidó letras de canciones y tuvo roces con la prensa.

El debate sobre su comportamiento se encendió en redes sociales. Algunos usuarios aseguran que el cantante estaba «totalmente ebrio» y desorientado. Otros seguidores refutan la acusación, señalando que en el escenario se le vio bebiendo de una taza (posiblemente café o té) y varias botellas de agua. Además, los clips del cierre de la segunda noche lo muestran sonriente, lúcido y despidiéndose con equilibrio.