Access Health CT organizará ferias de inscripción durante diciembre

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Access Health CT (AHCT), el mercado estatal de seguros de salud de Connecticut, anunció que llevará a cabo varias ferias de inscripción presenciales gratuitas a lo largo de diciembre para ayudar a los consumidores a inscribirse o renovar sus planes de salud y dentales.

Estas ferias ofrecen atención personalizada de especialistas en inscripción, quienes pueden explicar las opciones disponibles y asistir paso a paso.

El periodo de inscripción abierta para este año comenzó el 1º de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 15 de enero de 2026, según AHCT.

Dependiendo de cuándo los consumidores se inscriban, habrá distintas fechas de inicio de cobertura: si lo hacen antes o el 15 de diciembre, la cobertura comenzará el 1º de enero de 2026; si se inscriben entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, la cobertura arrancará el 1º de febrero.

Para facilitar el acceso, AHCT ha ampliado su programa de “Navigators” (en español y en inglés) y ha formado un equipo móvil de inscripción que asistirá en estos eventos y en otros espacios comunitarios.

De esta forma, se garantiza que las personas que prefieren o necesitan ayuda cara a cara puedan recibirla de manera accesible y profesional.

Durante las ferias, los asistentes podrán recibir asistencia de corredores certificados y especialistas en inscripción para comparar planes de seguro, aclarar dudas sobre primas o beneficios, y decidir qué cobertura les conviene más.

Además, algunos eventos ofrecerán ayuda para encontrar un médico de atención primaria si el plan lo requiere.

Para registrarse en las ferias, los residentes pueden agendar una cita a través de la página de “Enrollment Events” en el sitio web de Access Health CT, en www.accesshealtct.com.

También está permitido acudir sin cita previa en muchas de las sedes. Los eventos son gratuitos y abiertos a todo el público que quiera aprovechar el periodo de inscripción.

Por asistencia telefónica, aquellos que lo necesiten pueden llamar al centro de atención de AHCT al 1-855-805-4325.

El centro atiende en más de 100 idiomas y también tiene línea para personas con discapacidad auditiva (TTY). Esta combinación de recursos, presencial, digital y telefónico, busca asegurar que todos los habitantes de Connecticut tengan la oportunidad de acceder a una cobertura adecuada de salud.

FERIAS DE SALUD

– Waterbury: Lunes 1º de diciembre en Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), en 96 Bank Street, de 4:00 p.m. a 20:00 p.m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/waterbury-open-enrollment-fair-400pm-800pm-tickets-1628201758289.

– Meriden: Martes 2 de diciembre en la Biblioteca Pública de Meriden, en 105 Miller Street, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/meriden-open-enrollment-fair-400pm-800pm-tickets-1628228327759.

– West Hartford: Miércoles 3 de diciembre en el Ayuntamiento de West Hartford, en 50 South Main Street, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/west-hartford-open-enrollment-fair-400pm-800pm-tickets-1583901866119.

– New Haven: Jueves 4 de diciembre en Dixwell Community House (Q House), en 197 Dixwell Avenue, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/new-haven-open-enrollment-fair-400pm-800pm-tickets-1628298066349.

– Stamford: Sábado 6 de diciembre en la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/stamford-open-enrollment-fair-1000am-200pm-tickets-1584031624229.

– Hartford: Miércoles 10 de diciembre en la Biblioteca Pública de Hartford, en 500 Main Street, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/hartford-open-enrollment-fair-400pm-800pm-tickets-1628299921899.

– Middletown: Jueves 11 de diciembre en el Centro de Salud Comunitario de Middletown, en 675 Main Street, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/middletown-open-enrollment-fair-400pm-800pm-tickets-1584036288179.

– New Britain: Sábado 13 de diciembre en Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), en 114 West Main Street, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/new-britain-open-enrollment-fair-1000am-200pm-tickets-1628760379139.

– Hamden: Domingo 14 de diciembre en la Iglesia Monte Sión, en 335 Putnam Avenue, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/hamden-open-enrollment-fair-1000am-200pm-tickets-1628806246329.

– Bristol: Lunes 15 de diciembre en la Clínica Wheeler, en 1 Hope Street, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Pueden inscribirse en https://www.eventbrite.com/e/bristol-open-enrollment-fair-400pm-800pm-tickets-1628939976319.