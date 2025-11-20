Pareja de CT ofrece ayuda a inmigrantes en centros de detención y refugios

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Una pareja de Connecticut, Holly Havens y Ashlee Elia, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para ayudar a los inmigrantes en centros de detención y refugios a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos.

La organización sin fines de lucro que fundaron se llama Books & Blankets for the Border.

Desde su base en South Windsor, en Connecticut, Holly y Ashlee han convertido una autocaravana en su hogar rodante para emprender un viaje de aproximadamente un año hacia la frontera.

En su “camper”, llevan libros, mantas y otros artículos de confort que donan a las familias migrantes, especialmente a niños en centros de detención del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y refugios.

La misión detrás de su proyecto es sencilla pero poderosa: brindar consuelo.

Para ellas, los libros, muchos en inglés y en español, y una cobija cálida pueden representar un refugio emocional, una forma de escapar, aunque sea por un momento, de la difícil realidad que enfrentan muchas familias migrantes.

En los últimos meses, han trabajado con cafés locales, mercadillos artesanales y eventos de la comunidad latina en Connecticut para recaudar fondos y recolectar donaciones.

Gracias a la generosidad de escuelas, bibliotecas y vecinos, han conseguido miles de libros y otras donaciones para sus viajes solidarios.

Su red solidaria incluye alianzas con al menos ocho organizaciones que ya operan en refugios o centros de migrantes. Estas colaboraciones les permiten asegurarse de que los libros, mantas y otros recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Para Holly y Ashlee, su proyecto va más allá de la caridad: quieren que las familias migrantes sepan que no están olvidadas.

A través de su gira, esperan mostrar que la comunidad de Connecticut se preocupa por ellos. Además, animan a quienes donan a seguir su recorrido por carretera vía Instagram, para que vean cómo sus aportes llegan a destinos lejanos.

Para ayudar a la organización pueden ingresar a la web https://shorturl.at/5cVDw.