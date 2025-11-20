Organización ayuda a niños a alcanzar su máximo potencial con ayuda de mentores

- Publicidad -

NORWALK.- Big Brothers Big Sisters de Connecticut (BBBSCT) es una organización sin fines de lucro dedicada a crear relaciones de mentoría uno a uno entre jóvenes en situación de riesgo y voluntarios adultos, conocidos como “Bigs”.

Su misión es ofrecer de manera gratuita un apoyo constante, modelar comportamientos positivos y fomentar la confianza en los niños, ayudándoles a superar obstáculos y desarrollar su potencial.

Tras una fusión en 2022 que unió a Nutmeg Big Brothers Big Sisters con la sede del suroeste del Estado, BBBSCT amplió su cobertura para servir a niños de todo Connecticut.

La organización opera con varios programas, entre ellos el de mentoría comunitaria, el basado en escuelas, el programa Big Futures para adolescentes y el de “Foster Grandparent”, lo que les permite adaptarse a las distintas necesidades de los jóvenes.

En el programa basado en la comunidad, los mentores (“Bigs”) se reúnen regularmente con los “Littles” (niños) fuera del entorno escolar para compartir actividades recreativas, hacer tareas o simplemente conversar.

Según su último informe anual, en el periodo de julio de 2023 a junio de 2024, este programa atendió a más de 500 niños.

Por su parte, el programa en escuelas permite a los mentores pasar una hora semanal con sus “Littles” dentro del horario escolar, ayudándoles con los deberes, realizando actividades artísticas y fortaleciendo la relación a través de la constancia.

Según responsables del programa, lo realmente valioso es la amistad que se construye, el sentido de guía que se ofrece y la motivación para que los jóvenes crean en sus capacidades.

BBBSCT también ha lanzado su programa Big Futures para jóvenes mayores, ofreciendo mentoría junto con oportunidades de formación laboral, redes universitarias y desarrollo profesional. Este programa pretende acompañar a los participantes hasta los 26 años, proporcionándoles herramientas para una vida autodeterminada y exitosa.

Los resultados muestran un impacto real: durante el último año fiscal, los voluntarios dedicaron más de 42,000 horas a sus “Littles”, lo que equivale a un valor social estimado de más de 1.4 millones de dólares, de acuerdo con su sitio web.

Además, estudios internos revelan una reducción del comportamiento antisocial, un mejor rendimiento académico y un aumento en las aspiraciones universitarias entre los jóvenes mentoreados.

Para participar como voluntario o hacer una donación, pueden ingresar a la web https://ctbigs.org o llamar al 860-525-5437.

Para mayor información sobre Big Brothers Big Sisters de Connecticut pueden ingresar a la web https://ctbigs.org.