Legisladores de CT aprueban proyecto de ley para impedir arrestos del ICE cerca de tribunales

HARTFORD.- El Congreso de Connecticut aprobó un proyecto de ley que restringe las actividades del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los recintos judiciales estatales.

La nueva normativa prohíbe la mayoría de los arrestos civiles por motivos migratorios dentro de los juzgados sin que exista una orden firmada por un juez.

Además, el proyecto impone una restricción poco común: los agentes de policía o de inmigración no podrán cubrirse el rostro con máscaras al actuar en terrenos de tribunales, salvo que exista una razón médica.

Esto busca evitar que agentes no identificados realicen arrestos en espacios judiciales, algo que ha causado alarma en la comunidad inmigrante.

La ley también amplía el área de protección para las personas que asisten a los tribunales: no solo se aplica dentro del edificio judicial, sino también en estacionamientos, garajes y zonas peatonales cercanas a los juzgados.

Otro elemento clave de la legislación es limitar la difusión de datos personales por parte de las agencias estatales.

El proyecto impide que se compartan con autoridades federales ciertos datos sensibles como la dirección de vivienda o trabajo, así como horarios y fechas de comparecencias judiciales u otras citas con entidades públicas.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores demócratas en respuesta a incidentes previos. Por ejemplo, en agosto agentes del ICE ingresaron a un tribunal de Stamford y arrestaron a dos hombres, lo que generó protestas y críticas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes.

El gobernador Ned Lamont ha manifestado su apoyo al proyecto, calificando de “amenaza para la seguridad pública” los arrestos migratorios en sedes judiciales.

Con la aprobación del proyecto por ambas cámaras, se espera que Lamont lo firme próximamente para que entre en vigor.

Los defensores de los inmigrantes celebran la medida como una victoria histórica, aunque algunos grupos consideran que el texto podría haberse fortalecido más, especialmente en términos de permitir audiencias por vía remota para quienes temen acudir físicamente a los juzgados.