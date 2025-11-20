Kevin Spacey dice que ‘no tiene hogar’ y que ‘vive en hoteles’ tras acusaciones de agresión sexual

- Publicidad -

Kevin Spacey afirmó que no tiene hogar fijo y que “vive en hoteles” ocho años después de que su carrera en Hollywood se viera truncada tras acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

En una entrevista con el periódico británico Telegraph, Spacey dijo que perdió su casa en Baltimore, Maryland, donde vivió durante 12 años, “porque los gastos durante estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo ha sido gastos”.

En octubre de 2017, el actor Anthony Rapp acusó a Spacey, de 66 años, de haberle hecho un avance sexual no deseado en 1986, cuando Rapp tenía 14 años. Posteriormente, Spacey fue excluido de ‘House of Cards’ de Netflix y de otros proyectos. En 2022, el ganador del Oscar fue declarado no responsable en una demanda por agresión sexual de 40 millones de dólares presentada por Rapp. Al año siguiente, Spacey fue absuelto por un jurado de todos los cargos en un juicio por agresión sexual en el Reino Unido relacionado con las denuncias de cuatro hombres.

En la entrevista con el Telegraph, Spacey describió su situación financiera como “no es buena”, y añadió: “Vivo en hoteles, vivo en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”.

“Se supera. De formas extrañas, siento que he regresado a donde empecé, que simplemente iba donde estaba el trabajo”, continuó. “Todo está guardado y espero que, si las cosas siguen mejorando, pueda llegar a decidir dónde quiero establecerme de nuevo”.

El dos veces ganador del Oscar expresó su esperanza de que algún día podrá darle la vuelta a su fortuna regresando a Hollywood.

“Estamos en contacto con personas extremadamente influyentes que quieren que vuelva a trabajar”, dijo Spacey. “Y eso sucederá en su debido momento. Pero también diré que lo que creo que la industria parece estar esperando es recibir el permiso, de alguien que ocupe un puesto de enorme respeto y autoridad”.

“Así que, mi sensación es que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman mañana a [el representante] Evan [Lowenstein], se acabará. Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese nivel me llame por teléfono”, añadió en otro momento de la entrevista.

Mientras tanto, Spacey protagoniza un espectáculo unipersonal, ‘Kevin Spacey: Songs & Stories’, que presentó recientemente en Chipre, mientras retoma su carrera.

“Los últimos siete años me han brindado muchas oportunidades para reflexionar y recordar por qué estoy agradecido y a las personas de mi vida”, explicó. “Así que la idea de combinar historias, de alguna manera, con música, y en muchos casos música que nunca había hecho antes, canciones que nunca había cantado, pero siempre había querido, quizá en la ducha, pero nunca en un escenario. Así que simplemente pasó cuando quise ver si podía volver a pararme y cantar para ganarme la vida”.

Estrellas como Sharon Stone y Liam Neeson han apoyado anteriormente el regreso de Spacey a Hollywood.

“Estoy deseando ver a Kevin de vuelta en el trabajo. Es un genio. Es tan elegante y divertido, generoso hasta el extremo y sabe más de nuestro oficio que la mayoría de nosotros jamás sabremos”, dijo Stone al Telegraph en 2024.