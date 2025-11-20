Expertos aseguran que inmigrantes indocumentados sí pagan impuestos con gran impacto económico

- Publicidad -

STAMFORD.- Un hombre indocumentado que vive en Connecticut desde hace 20 años compartió su experiencia trabajando como paisajista para mantener a su esposa y dos hijos nacidos en los Estados Unidos.

A pesar de su estatus migratorio, asegura que siempre ha pagado impuestos, incluyendo estatales, federales y sobre vehículos.

“No estoy aquí para robarle al Estado, solo busco un futuro mejor”, afirmó.

Muchos inmigrantes indocumentados enfrentan la percepción de que no contribuyen a las comunidades donde viven, pero expertos y estudios muestran lo contrario.

Elizabeth Ricci, abogada de inmigración, aseguró que afirmar que los indocumentados no pagan impuestos es “intelectualmente deshonesto”, aunque el nivel de contribución varía según la situación de cada persona.

El senador estatal Rob Sampson (R-Wolcott) sostuvo que, aunque algunos indocumentados pagan impuestos, su contribución sería menor que la de un residente legal, ya que muchos trabajan “bajo la mesa” y no pueden acceder a empleos formales.

Esto refleja la complejidad del debate sobre su impacto económico en Connecticut.

Un estudio del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) estimó que en 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente 406 millones de dólares en impuestos estatales y locales en Connecticut. Marco Guzmán de ITEP señaló que su investigación se enfoca en la actividad económica y la tributación de este grupo, no en el balance neto de beneficios y costos.

Por otro lado, la Federation for Immigration Reform (FAIR) calculó que los indocumentados y sus hijos generaron un costo de 1.3 mil millones de dólares para el Estado en 2023, considerando programas de asistencia. Según Ira Mehlman de FAIR, esto se debe a que muchas necesidades humanas son cubiertas por los contribuyentes cuando los inmigrantes no pueden costearlas.

El caso del hombre paisajista refleja un punto de vista común: muchos indocumentados buscan contribuir a la economía y mantener a sus familias, aun cuando no reciben beneficios como el Seguro Social.

Según datos de la Oficina de Política y Gestión de Connecticut, en los años fiscales 2024 y 2025 se gastaron 80 millones de dólares en Medicaid para niños y madres indocumentadas, un ejemplo de la compleja interacción entre contribución y uso de servicios.

PARA SABER

* A nivel nacional, los inmigrantes indocumentados pagaron alrededor de 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

* De esos, 59.4 mil millones de dólares fueron al gobierno federal y 37.3 mil millones de dólares a gobiernos estatales y locales.

* En Connecticut, según el mismo estudio, los indocumentados aportaron 406.4 millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2022.