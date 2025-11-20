EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Clases gratuitas de inglés

La organización Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) anunció la apertura de inscripciones para sus clases gratuitas de inglés, dirigidas a la comunidad latina en Bridgeport.

El programa ofrece horarios accesibles los martes y jueves, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, así como servicio de cuidado infantil para niños de 7 años en adelante, facilitando la participación de padres y madres que desean mejorar su dominio del idioma.

Las clases se impartirán en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport, donde los interesados podrán inscribirse ingresando a la web https://forms.gle/BHBZefwxr67wSf5Z6.

Los organizadores señalaron que los cupos son limitados y animaron a la comunidad a registrarse lo antes posible.

Para mayor información pueden llamar al 203-826-9267.

Recolección de alimentos

La Cámara de Comercio de Midstate (Berlin, Meriden, Southington, y ciudades en el centro de Connecticut) anunció el lanzamiento de una campaña comunitaria para apoyar a las despensas de alimentos locales, que actualmente enfrentan una creciente demanda de familias necesitadas.

La iniciativa anima al público a donar productos esenciales que serán distribuidos entre Master’s Manna y New Opportunities, dos organizaciones que brindan asistencia alimentaria en la región.

Entre los artículos solicitados por Master’s Manna se encuentran mantequilla de maní, proteínas enlatadas como atún o pollo, y cereales; mientras que New Opportunities requiere arroz, frijoles, pasta y salsa de tomate.

Las donaciones pueden entregarse en la sede de la Cámara de Comercio, en 546 S. Broad Street, Suite 2C, Meriden, donde se ha habilitado un punto de recolección permanente.

Para mayor información pueden llamar al 203-235-7901.

Club de escultura

La Biblioteca Pública de White Plains anunció una nueva edición de su popular Sculpture Club, un evento abierto para niños de kínder a octavo grado, adolescentes y familias.

La actividad se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, de 2:00 a 4:00 de la tarde, en el Galaxy Hall de la biblioteca, en 100 Martine Avenue. White Plains.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán participar sin necesidad de registro previo y tendrán la oportunidad de crear su propia escultura utilizando materiales proporcionados por la biblioteca.

Según los organizadores, cada mes se introduce un medio artístico diferente para estimular la creatividad y permitir que los participantes experimenten con nuevas técnicas.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Concierto de villancicos navideños

La Spanish Community of Wallingford (SCOW) anunció la realización de su concierto “Festival of Carols”, un evento festivo que reunirá a la comunidad para disfrutar de una selección especial de villancicos navideños en español e inglés.

El recital estará a cargo de The SCOW Singers, un grupo vocal integrado por miembros de la comunidad, quienes interpretarán melodías tradicionales de la temporada navideña.

El evento está dirigido al público adulto y se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Wallingford.

El concierto está programado para el martes 2 de diciembre, de 6:30 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Community Room, y también será transmitido en vivo a través de Facebook Live para quienes no puedan asistir en persona.

Los organizadores recomendaron registrarse previamente y anunciaron que se ofrecerán refrescos ligeros para los asistentes.

Para mayor información pueden llamar al 203-265-5866.

Llegada de Santa Claus y encendido de árbol de Navidad

Con la tradicional iluminación del árbol de Navidad, los fuegos artificiales y el descenso de Santa Claus, del edificio de 22 pisos, Plaza Landmark, ubicado entre la Broad y la Atlantic Street, las familias les darán la bienvenida a las fiestas decembrinas, domingo 7 de diciembre, a partir de las 5:30 de la tarde, entre las calles Bedford y Broad, Stamford.

El evento comenzará con el descenso de Santa Claus y sus amigos del edificio de Plaza Landmark.

Acompañarán a Santa Claus la señora Claus, Rodolfo “El Reno”, Elfo y el Grinch.

Seguidamente comenzará el espectáculo de luces artificiales que iluminarán por 5 minutos el cielo de Stamford.

La fiesta terminará en el Latham Park con el encendido del árbol de Navidad por parte de la alcaldesa Caroline Simmons, y los asistentes podrán disfrutar de villancicos y canciones navideñas interpretados por niños.