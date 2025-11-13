Sean “Diddy” Combs permanecerá más tiempo en la cárcel por mala conducta

- Publicidad -

La fecha prevista para la liberación de Sean Diddy Combs fue postergada tras reportes sobre posibles infracciones a las reglas en la prisión donde cumple condena.

El productor musical, recluido tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte para fines de prostitución, enfrenta ahora una ampliación de casi un mes en su tiempo en prisión.

Según informó People, los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos indican que la salida de Combs de la Institución Correccional Federal de Fort Dix, Nueva Jersey, quedó fijada para el 4 de junio de 2028, en lugar del 8 de mayo como se había anunciado inicialmente.

El motivo exacto del cambio solo se conoce por versiones de prensa que aluden a supuestas violaciones de normativas internas.

Según reportó TMZ, el fundador de Bad Boy Records habría sido sorprendido en los primeros días de su ingreso en una aparente preparación y consumo de alcohol artesanal con ingredientes disponibles en la prisión.”

Las autoridades penitenciarias analizaron la posibilidad de trasladarlo a una unidad distinta, aunque al final optaron por mantenerlo en su módulo original.

Frente a los rumores, la defensa rechazó categóricamente las acusaciones. Un portavoz de Diddy expresó a People que “ha habido varios reportes falsos e irresponsables sobre el señor Combs. No ha violado ninguna regla de la prisión. Su sobriedad y autodisciplina son prioridades, y las toma muy en serio”.

La misma fuente solicitó en esa entrevista “el beneficio de la duda, privacidad para enfocarse en su crecimiento personal, y la posibilidad de avanzar en paz”.

Otro incidente ganó atención a partir de información divulgada por CBS News, según la cual el rapero habría realizado una llamada telefónica tripartita, acción que está prohibida para los internos.

Si bien inicialmente estuvo en riesgo de perder el acceso a comunicaciones telefónicas, su vocero insistió en que la conversación mantenía carácter de privilegio abogado-cliente y se ejecutó bajo ese amparo.

“Está en el programa de tratamiento de drogas y trabaja en la biblioteca de la capilla. La llamada telefónica fue iniciada por un abogado, bajo privilegio de privacidad, y resultó apropiada”, señaló Juda Engelmayer, representante de Sean Combs.

Pese a que no existen declaraciones oficiales de la institución sobre las medidas disciplinarias específicas, el aplazamiento de la liberación motivó especulaciones en torno a la conducta del productor musical durante su estancia en Fort Dix.

Combs, de 56 años, permanece bajo custodia desde septiembre de 2024, tras ser arrestado y procesado en el Centro de Detención de Brooklyn antes de su traslado a Nueva Jersey.