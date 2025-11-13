Publicar CLASIFICADOS
VER LOS CLASIFICADOS
43 F
New York
Friday, November 14, 2025
type here...
NoticiasActualidadDeportesFútbol

Mundial 2026: Clasificados y cómo van las eliminatorias

Por Sala de Redacción
0
172

Te puede interesar

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El torneo de la FIFA World Cup 2026, que se jugará en Canada, Mexico y United States, ya tiene a varios equipos con su plaza asegurada.

Los países anfitriones—Estados Unidos, México y Canadá—obtuvieron la clasificación automática, lo que abre un cuadro final que tendrá 48 equipos por primera vez en la historia.

En cuanto a los equipos que ya han conseguido su billete: en África (CAF) los nueve plazas directas ya tienen asignados nombres como Argelia, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.

En Asia (Asian Football Confederation-AFC) también hay selecciones ya aseguradas, entre ellas Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uzbekistan.

En Sudamérica (CONMEBOL) el proceso de clasificación ha sido muy competitivo y ya se han clasificado directamente seis selecciones: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

En la región de Oceanía (Oceania Football Confederation-OFC) se ha producido un hito: Nueva Zelanda  ha asegurado la plaza directa para 2026, lo que marca un avance significativo para la zona.

El resto de las plazas aún están en disputa, y se espera que en marzo de 2026 se definan los partidos de repechaje que otorgarán las últimas dos plazas al torneo.

En Europa (Union of European Football Associations-UEFA) la clasificación se encuentra en la fase final de grupos y también con un sistema de play-offs para los que no logren el billete directo.

En resumen, el camino hacia el Mundial 2026 avanza a buen ritmo, con varios equipos ya confirmados y muchas eliminatorias aún por jugarse, lo que promete tensión y emoción hasta los últimos partidos.

🏟 Países ya clasificados

  • Anfitriones automáticos (CONCACAF)

    • Estados Unidos – anfitrión

    • México – anfitrión

    • Canadá – anfitrión

  • Sudamérica (CONMEBOL) – plazas automáticas confirmadas:

    • Argentina

    • Brasil

    • Ecuador

    • Uruguay

    • Colombia

    • Paraguay

  • Oceanía (OFC)

    • Nueva Zelanda – primera plaza confirmada de Oceanía.

  • Asia (AFC) – plazas confirmadas:

    • Japón

    • Irán

    • Corea del Sur

    • Australia

    • Jordania

    • Uzbekistán

  • África (CAF) – algunas plazas ya confirmadas:

    • Marruecos

    • Túnez

    • Argelia
    • Costa de Marfil
- Publicidad -
Previous article
El gremio del acero en Latinoamérica apunta a fortalecer la coordinación para enfrentar la crisis del sector
Next article
EVENTOS COMUNITARIOS
- Publicidad -

Ultimas noticias

© El Sol News, LLC. All rights reserved.

El Sol News

Categorías

Nuestra Gente

Verified by MonsterInsights