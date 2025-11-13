Mundial 2026: Clasificados y cómo van las eliminatorias

NUEVA YORK.- El torneo de la FIFA World Cup 2026, que se jugará en Canada, Mexico y United States, ya tiene a varios equipos con su plaza asegurada.
Los países anfitriones—Estados Unidos, México y Canadá—obtuvieron la clasificación automática, lo que abre un cuadro final que tendrá 48 equipos por primera vez en la historia.
En cuanto a los equipos que ya han conseguido su billete: en África (CAF) los nueve plazas directas ya tienen asignados nombres como Argelia, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.
En Asia (Asian Football Confederation-AFC) también hay selecciones ya aseguradas, entre ellas Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uzbekistan.
En Sudamérica (CONMEBOL) el proceso de clasificación ha sido muy competitivo y ya se han clasificado directamente seis selecciones: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
En la región de Oceanía (Oceania Football Confederation-OFC) se ha producido un hito: Nueva Zelanda ha asegurado la plaza directa para 2026, lo que marca un avance significativo para la zona.
El resto de las plazas aún están en disputa, y se espera que en marzo de 2026 se definan los partidos de repechaje que otorgarán las últimas dos plazas al torneo.
En Europa (Union of European Football Associations-UEFA) la clasificación se encuentra en la fase final de grupos y también con un sistema de play-offs para los que no logren el billete directo.
En resumen, el camino hacia el Mundial 2026 avanza a buen ritmo, con varios equipos ya confirmados y muchas eliminatorias aún por jugarse, lo que promete tensión y emoción hasta los últimos partidos.
🏟 Países ya clasificados
-
Anfitriones automáticos (CONCACAF)
-
Estados Unidos – anfitrión
-
México – anfitrión
-
Canadá – anfitrión
-
-
Sudamérica (CONMEBOL) – plazas automáticas confirmadas:
-
Argentina
-
Brasil
-
Ecuador
-
Uruguay
-
Colombia
-
Paraguay
-
-
Oceanía (OFC)
-
Nueva Zelanda – primera plaza confirmada de Oceanía.
-
-
Asia (AFC) – plazas confirmadas:
-
Japón
-
Irán
-
Corea del Sur
-
Australia
-
Jordania
-
Uzbekistán
-
-
África (CAF) – algunas plazas ya confirmadas:
-
Marruecos
-
Túnez
- Argelia
- Costa de Marfil
-