Mundial 2026: Clasificados y cómo van las eliminatorias

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El torneo de la FIFA World Cup 2026, que se jugará en Canada, Mexico y United States, ya tiene a varios equipos con su plaza asegurada.

Los países anfitriones—Estados Unidos, México y Canadá—obtuvieron la clasificación automática, lo que abre un cuadro final que tendrá 48 equipos por primera vez en la historia.

En cuanto a los equipos que ya han conseguido su billete: en África (CAF) los nueve plazas directas ya tienen asignados nombres como Argelia, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.

En Asia (Asian Football Confederation-AFC) también hay selecciones ya aseguradas, entre ellas Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uzbekistan.

En Sudamérica (CONMEBOL) el proceso de clasificación ha sido muy competitivo y ya se han clasificado directamente seis selecciones: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

En la región de Oceanía (Oceania Football Confederation-OFC) se ha producido un hito: Nueva Zelanda ha asegurado la plaza directa para 2026, lo que marca un avance significativo para la zona.

El resto de las plazas aún están en disputa, y se espera que en marzo de 2026 se definan los partidos de repechaje que otorgarán las últimas dos plazas al torneo.

En Europa (Union of European Football Associations-UEFA) la clasificación se encuentra en la fase final de grupos y también con un sistema de play-offs para los que no logren el billete directo.

En resumen, el camino hacia el Mundial 2026 avanza a buen ritmo, con varios equipos ya confirmados y muchas eliminatorias aún por jugarse, lo que promete tensión y emoción hasta los últimos partidos.

🏟 Países ya clasificados

Anfitriones automáticos (CONCACAF) Estados Unidos – anfitrión México – anfitrión Canadá – anfitrión

Sudamérica (CONMEBOL) – plazas automáticas confirmadas: Argentina Brasil Ecuador Uruguay Colombia Paraguay

Oceanía (OFC) Nueva Zelanda – primera plaza confirmada de Oceanía.

Asia (AFC) – plazas confirmadas: Japón Irán Corea del Sur Australia Jordania Uzbekistán

África (CAF) – algunas plazas ya confirmadas: Marruecos Túnez Argelia Costa de Marfil

