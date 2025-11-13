Incertidumbre sobre subsidios de ley asequible de salud afecta inscripción en seguros médicos en CT

- Publicidad -

STAMFORD.- La incertidumbre sobre la futura renovación de los subsidios ampliados de la Affordable Care Act (ACA) está generando preocupación entre las personas de Connecticut que dependen del mercado estatal de seguros de salud.

Estos subsidios, introducidos durante la pandemia y extendidos hasta finales de 2025, pueden expirarse si el Congreso no actúa, lo que afectaría directamente los costos del seguro para miles de personas.

Según datos locales, aproximadamente 151,000 consumidores de Connecticut tienen cobertura a través de la plataforma Access Health CT, y cerca del 90% de ellos reciben algún tipo de subsidio para abaratar sus primas.

Si esos subsidios especiales desaparecen, muchas familias podrían enfrentar aumentos muy importantes en sus primas de seguro o incluso verse obligadas a renunciar a la cobertura.

Un análisis del mercado de seguros en el Estado advierte que, sin la renovación de esos créditos fiscales, las primas de los planes individuales podrían aumentar en promedio unos 2,380 dólares al año (aproximadamente 198 dólares al mes) para 2026, según estimaciones. Además, el regulador estatal indica que una subida de hasta 75% en algunos casos no es descartable si los subsidios desaparecen.

Los expertos advirtieron que estos incrementos de costos pueden llevar a una reducción de la inscripción en planes de la ACA, o a que los asegurados opten por coberturas más limitadas o con mayores deducibles.

Ese escenario de “cobertura que desaparece” o primas que se vuelven imposibles de sostener podría generar efectos negativos en la salud de la población, al retrasarse tratamientos, aumentar el uso de emergencias o incluso quedar personas sin seguro.

En este contexto, el inicio del periodo de inscripción abierta para cobertura para 2026 (desde el 1º de noviembre) se produce bajo una atmósfera de incertidumbre.

Funcionarios del Estado han pedido a los consumidores que, si pueden, esperen antes de inscribirse hasta que haya más claridad sobre si los subsidios serán extendidos.

En definitiva, la decisión del Congreso sobre los subsidios ampliados de la ACA tendrá un profundo impacto en el mercado de seguros de salud en Connecticut.

La combinación de primas más altas, posibles pérdidas de cobertura y la presión sobre los hogares exige tanto atención estatal como federal para evitar que un alto número de residentes quede sin protección médica asequible.