Impuesto sobre la propiedad en New Rochelle aumentará menos del 2.5% en presupuesto de 2026

NEW ROCHELLE.- La ciudad de New Rochelle presentó un presupuesto propuesto para el ejercicio fiscal 2026 por un total de 256 millones de dólares, según el documento divulgado por el administrador municipal Wilfredo Meléndez.

En dicho plan, se contempla un aumento de la tasa del impuesto a la propiedad del 2.46%, lo que estaría dentro del límite permitido por el tope estatal.

Para el propietario medio, este incremento se traduciría en un pago adicional anual de aproximadamente 103 dólares, es decir, cerca de 9 dólares al mes.

Meléndez destacó que este presupuesto mantiene los niveles de servicio actuales de la Ciudad sin recurrir al uso del fondo no asignado, algo que no ocurría en más de una década.

Entre las prioridades del presupuesto se incluyen la continuación de las mejoras en el Departamento de Policía, soporte a mejoras en el saneamiento de aguas pluviales y alcantarillado, y el avance del plan de capital de diez años de la Ciudad.

También se mencionan proyectos vinculados al desarrollo económico, iniciativas “Complete Streets” para calles más seguras, y mejoras tecnológicas en gestión documental y equipamiento policial.

El hecho de que el presupuesto no recurra al saldo de fondos no asignados “por primera vez en más de una década” indica una mejora en la salud financiera de la Ciudad, según Meléndez.

Esta mayor estabilidad permitiría a New Rochelle encarar sus exigencias de infraestructura y servicios públicos sin depender de reservas extraordinarias.

El siguiente paso en el proceso será la revisión por parte del Consejo municipal, con audiencias públicas programadas y eventual aprobación del impuesto a la propiedad antes de fin de año.

Una vez adoptado el presupuesto, los cambios entrarán en vigor para el próximo año fiscal.

Aunque los habitantes de New Rochelle verán un aumento del impuesto a la propiedad, el ajuste es moderado (2.46%) y está diseñado para sostener los servicios existentes mientras se invierte en mejoras de infraestructura y tecnología.

El enfoque apunta a un gobierno municipal con mayor solidez fiscal y planificación a mediano plazo.