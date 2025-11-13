EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Orientación profesional gratuita

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester anima a la comunidad a participar en sus citas gratuitas de orientación profesional, diseñadas para ayudar a las personas a alcanzar sus metas laborales.

Los participantes podrán recibir apoyo en la creación de currículum y solicitud de empleo, así como orientación personalizada para mejorar su presentación profesional y aumentar sus oportunidades de conseguir trabajo.

Las sesiones pueden realizarse de manera virtual o presencial, adaptándose a las necesidades de cada persona.

Además, el programa ofrece conexión con recursos, programas de capacitación y certificación, junto con asesoría para pequeños negocios.

Quienes deseen continuar su formación o emprender un proyecto propio podrán recibir recomendaciones y referencias a organizaciones asociadas.

Para mayor información o para reservar una cita, los interesados pueden llamar al 914-760-3847 o enviar un correo electrónico a jruizponce@neighborslink.org.

Taller de seguridad en el trabajo

El Centro Hispano anunció la apertura de inscripciones para su próximo entrenamiento de OSHA-30, un curso enfocado en la seguridad laboral en la construcción.

Las sesiones se llevarán a cabo del 15 al 16 de noviembre y del 22 al 23 de noviembre, en horario de 8:00 de la mañana a 4:45 de la tarde, en su sede de 295 Central Avenue, White Plains.

Los organizadores advirtieron que quedan pocos cupos disponibles, por lo que animan a los interesados a registrarse cuanto antes.

De acuerdo con los promotores, los participantes deben asistir a las cuatro clases para recibir el certificado oficial.

Este entrenamiento, impartido en español, busca ofrecer a los trabajadores hispanos la oportunidad de adquirir conocimientos esenciales en prevención de riesgos y normas de seguridad en el trabajo.

Para mayor información o para inscribirse, los interesados pueden llamar al 914-289-0500 o acudir directamente a las oficinas de El Centro Hispano, de lunes a viernes entre 12:00 del mediodía y 7:00 de la noche.

Protéjase contra el robo de salario

El Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York anima a la comunidad a participar en un taller gratuito sobre la prevención y lucha contra el robo de salario. El evento tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, de 5:30 de la tarde a 7:30 de la noche, en el Dayspring Community Center, en 320 Walnut Street, Yonkers.

Este taller ofrecerá un resumen esencial de las protecciones salariales a nivel estatal y federal, destacando que las leyes aplican a todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio.

Los asistentes podrán aprender sobre los escenarios comunes de robo de salario, estrategias efectivas de protección, y los pasos a seguir en caso de ser víctima, asegurando que todos los trabajadores estén informados y empoderados para defender sus ingresos.

La entrada es gratuita e incluye cena y cuidado de niños.

Para garantizar su cupo, los promotores recomendaron llamar al 914-625-1397.

Obtener un seguro médico

Representantes de Access Health CT, el mercado oficial de seguros médicos de Connecticut, estarán disponibles todos los viernes en la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford para ayudar a las personas a inscribirse en planes de salud y dentales.

Las sesiones se realizarán en el tercer piso del edificio DiMattia, en el Rotary Room, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, donde se brindará asistencia personalizada a familias y adultos que deseen explorar sus opciones de cobertura. La próxima sesión será el viernes 21 de noviembre.

Access Health CT permite comparar y adquirir planes de calidad, además de ofrecer la posibilidad de calificar para ayuda financiera que reduce los costos.

Quienes sean elegibles también podrán inscribirse en programas gratuitos o de bajo costo como HUSKY Health (Medicaid y CHIP) o Covered Connecticut.

Para participar, los interesados deben registrarse previamente para agendar una cita y aprovechar esta oportunidad de obtener orientación directa sobre sus beneficios de salud.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://sit2portal.ahcthost.com/2025-he-calendar.

Recolección de abrigos y creación de tarjetas navideñas

La organización IROSA Cares anima a la comunidad a participar en su actividad solidaria “Coat Drive and Cards for the Holidays”, que se realizará el sábado 22 de noviembre, de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en el auditorio Dudley N. Williams, Jr del edificio DiMattia, de la Biblioteca Ferguson en Stamford.

Durante el evento, los asistentes podrán donar abrigos nuevos o en buen estado que serán destinados a un refugio local, ayudando a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.

Además, los voluntarios elaborarán tarjetas navideñas para pacientes, adultos mayores y veteranos, con el propósito de llevarles mensajes de cariño y esperanza en las fiestas.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000.