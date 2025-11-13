CT entre los estados con mayor desigualdad salarial en Estados Unidos, según reporte

- Publicidad -

NORWALK.- El estado de Connecticut se encuentra entre los territorios con mayor desigualdad salarial de los Estados Unidos, una paradoja que lo muestra como un lugar de contrastes económicos.

Según datos recientes, su coeficiente de Gini, una medida estándar de desigualdad que oscila entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (máxima desigualdad), se situó alrededor de 0.4989, lo que lo ubica en el cuarto lugar del país en desigualdad.

Los análisis destacan que parte de esta brecha se debe a la combinación de una élite con ingresos muy elevados, especialmente en lugares como el condado de Fairfield, y comunidades con bajos ingresos que coexisten geográficamente muy cerca.

Por ejemplo, el ingreso per cápita en Fairfield supera en más del doble al de zonas como el condado de Windham.

El reporte de la organización Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) muestra que Connecticut ocupa puestos destacados también en el crecimiento de la desigualdad, ya que en términos de “mayor aumento en la desigualdad entre los más ricos y los de ingresos medios” a finales de los años 70s hasta mediados de los 2000, Connecticut aparece en primer lugar.

Este nivel de desigualdad tiene repercusiones que van más allá del ingreso: en educación, salud, vivienda y movilidad económica.

Un artículo de una revista lo describe como “dos Connecticuts”, uno de gran riqueza, otro de estancamiento, separados quizás por pocos kilómetros pero distintos en oportunidades.

A pesar de tener un ingreso medio por residente de los más altos del país, alrededor de 87,300 dólares según datos del tercer trimestre de 2023, el hecho de que esa cifra promedio oculte brechas profundas es parte del problema: la media resulta influenciada por los salarios muy altos, mientras muchos hogares están muy por debajo de ese nivel.

Frente a este panorama, los expertos sugieren que las políticas estatales deben enfocarse en reducir la desigualdad, no solo incrementando los ingresos más bajos, sino también abordando la concentración extrema de riqueza. Esto implica reformas tributarias, mayor inversión en comunidades rezagadas, y mejores oportunidades de educación y empleo que puedan cerrar la brecha creciente.