Beneficios completos de cupones de alimentos vuelven a estar disponibles en noviembre

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que los beneficios completos del programa de asistencia alimentaria Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) correspondientes al mes de noviembre ya han sido cargados a las tarjetas EBT de los beneficiarios del Estado.

Según el anuncio oficial, aproximadamente el 65% del financiamiento proviene del gobierno federal en virtud de una orden judicial, mientras que el resto ha sido cubierto con fondos estatales autorizados por Lamont.

Esta acción llega en medio de una disputa federal sobre la financiación del programa SNAP, ya que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) había enviado una directiva a los estados para que “deshicieran” los pagos completos emitidos para noviembre, ante el conflicto presupuestario y la orden judicial que obligaba a restablecerlos.

Lamont manifestó que el estado de Connecticut no retirará los fondos ya enviados a los beneficiarios y que “las familias que dependen del SNAP no deben ser usadas como peones políticos”.

Desde la Oficina del Gobernador se destacó que los beneficiarios no tienen que realizar ninguna acción adicional, ya que los fondos ya están disponibles para uso en supermercados y otros comercios autorizados.

Asimismo, la comisionada del Departamento de Servicios Sociales, Andrea Barton Reeves, afirmó que “la seguridad alimentaria es un derecho humano básico” y que el Estado está cumpliendo con esa responsabilidad al garantizar los pagos.

El gobernador subrayó que, aunque hubiera preferido que el gobierno federal cumpliera plenamente con sus obligaciones de financiamiento, Connecticut decidió “dar un paso adelante” para que los beneficiarios no se quedaran sin apoyo en un momento crítico.

Esta medida se produjo al cabo de días de impasse y retrasos provocados por la falta de claridad sobre los fondos federales durante el cierre parcial del gobierno.

Finalmente, Lamont reiteró que el Estado vigilará de cerca la situación federal y que seguirá comprometido a proteger a las 360,000 personas en Connecticut que dependen del programa SNAP, frente a cualquier turbulencia adicional.