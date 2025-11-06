Tres millones de beneficiarios de cupones de alimentos en NY recibirán ayuda parcial después de dictamen de tribunal

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Una decisión reciente de la justicia federal ha obligado al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a liberar fondos de emergencia para que los aproximadamente 3 millones de beneficiarios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), en el estado de Nueva York, puedan recibir ayuda alimentaria parcial durante el mes de noviembre.

La medida se produce en medio de un cierre parcial del gobierno federal que había puesto en riesgo la financiación del SNAP para millones de personas en todo el país.

El USDA anunció que utilizará alrededor de 4.65 mil millones de dólares del fondo de contingencia para asegurar al menos pagos parciales del programa nacional de alimentos.

Sin embargo, la agencia también advirtió que no usará otros fondos disponibles, como los ingresos por aranceles que normalmente financian programas de nutrición infantil, para cubrir totalmente los beneficios del SNAP en este periodo.

En el caso de Nueva York, los tribunales ordenaron que se garantizara la continuidad de los pagos del SNAP tras la demanda presentada por varios estados y organizaciones que argumentaban que cortar los beneficios en plena crisis representaba un grave daño a las familias de bajos ingresos.

El fallo obliga al gobierno federal a actuar, pero no define con claridad cuándo exactamente llegarán los pagos a los beneficiarios del estado ni cuánto recibirán.

Un desafío clave es la logística administrativa: los estados necesitan adaptar sus sistemas para emitir benefici­os reducidos o parciales, un proceso que, según las propias estimaciones del USDA, podría tomar semanas e incluso meses en algunos casos.

La falta de certeza sobre la fecha de acreditación y el monto ha generado preocupación entre los beneficiarios y los bancos de alimentos locales.

Para las familias dependientes del SNAP en Nueva York, esta medida representa una ayuda temporal, pero no una solución completa, ya que los pagos serán parciales, es decir, no cubrirán el monto habitual completo del programa.

Además, no se habilitará ayuda para nuevos solicitantes durante este periodo, lo que deja fuera a quienes podrían ingresar al programa por primera vez en noviembre.

Mientras tanto, el gobierno estatal de Nueva York y diversas redes de asistencia están trabajando para mitigar el impacto del retraso y la reducción en los beneficios.

Se están coordinando con los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias para asegurar que las personas más vulnerables tengan acceso a alimentos básicos hasta que se estabilice el reparto del monto federal.