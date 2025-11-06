Nuevo alcalde en White Plains y un musulmán hace historia en NY

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El demócrata Justin Brasch ganó la alcaldía de White Plains, con el 69 por ciento de los votos al vencer al republicano Lenny Lolis, que obtuvo un 31%.

Esta elección marca el primer cambio de alcalde en White Plains en 14 años, ya que el anterior alcalde Thomas Roach, quien ejercía desde 2011, no se presentó para reelección.

Previamente, en las primarias demócratas de junio de 2025, Justin Brasch derrotó a la concejal Nadine Hunt‑Robinson para la nominación demócrata.

“Todos amamos White Plains. A medida que nuestra comunidad crece, es vital mantener nuestra calidad de vida: garantizar calles seguras, apoyar a nuestros jóvenes y adultos mayores, hacer que la vivienda sea más asequible y promover la sostenibilidad. Tengo una trayectoria comprobada haciendo que el gobierno de la ciudad funcione, y como su próximo alcalde, haré que funcione para ustedes”, declaró Brasch al declararse vencedor.

“Como demuestra mi historial, represento a todos y siempre pongo a las personas en primer lugar. Estoy comprometido con un gobierno honesto, un futuro sostenible y una comunidad libre de odio e intolerancia”, agregó el demócrata.

Musulmán, nuevo alcalde de Nueva York

El demócrata Zohran Mamdani fue electo como el 111º alcalde de Nueva York, en una victoria ampliamente reconocida como histórica.

Con más del 50 % de los votos, superó a sus principales contendientes, Andrew Cuomo (independiente) con alrededor del 41.6 % y al republicano Curtis Sliwa con cerca del 7.1 %.

De acuerdo con el informe, la Ciudad registró una participación electoral excepcional, con más de 2 millones de neoyorquinos que emitieron su voto, lo que representa el número más alto en décadas para una elección municipal.

La victoria de Mamdani se cimentó gracias a su amplio margen en los cinco distritos de la ciudad, con excepción de Staten Island, donde su adversario obtuvo un mejor resultado.

Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán de Nueva York y el más joven en más de un siglo. También es el primero que investe explícitamente políticas socialistas dentro del cargo, proveniente de la corriente progresista y del armado urbano.

Su plataforma electoral se centró en enfrentar el costo de la vida urbana: congelar rentas de unidades reguladas, hacer gratuitos algunos medios de transporte público, incrementar el salario mínimo a 30 dólares la hora, entre otras propuestas de vivienda y servicios.