Norwalk tendrá nueva alcaldesa, mientras que alcaldes de Stamford, New Haven y Danbury ganan reelección

NORWALK.- El Partido Demócrata continúa dominando las alcaldías de Connecticut, así quedó evidenciado en las elecciones municipales celebradas el martes pasado.

Norwalk tendrá nueva alcaldesa. La demócrata Barbara Smyth venció al republicano Vinny Scicchitano en la carrera para Alcalde, recibiendo 10,367 votos frente a 7,098.

La alcaldesa demócrata Caroline Simmons, de Stamford, logró su segundo mandato con más de dos tercios de los votos (65%), derrotando al republicano Nicola “Nic” Tarzia.

Además, el Partido Demócrata obtuvo las 40 butacas del Consejo de Representantes de la Ciudad.

El alcalde demócrata Justin Elicker, de New Haven fue reelegido para su cuarto mandato con aproximadamente el 85% de los votos, venciendo al republicano Steve Orosco.

El demócrata Roberto Alves, en Danbury, ganó su segundo mandato como Alcalde con 7,759 votos frente a los 4,844 del republicano Emile Buzaid.

En East Haven, el alcalde demócrata Joseph Carfora ganó la reelección con 4,094 votos frente al republicano Anthony Camposano, que recibió 2, 404 marcas.

La alcaldesa demócrata Dorinda Borer, de West Haven, fue reelegida para un segundo mandato, ya que corrió sin oponente en esta elección.

En Bridgeport no hubo elección de alcalde esta vez, ya que el actual alcalde Joe Ganim no se presentó. Sin embargo, se votaron asuntos de reforma del código de ética y para concejo municipal.